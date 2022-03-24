İnce’den Millet İttifakı’na aday eleştirisi: Erdoğan 20 yıldır yıpranmıyor da sizin adayınız mı yıpranacak?

"ATATÜRK'ÜN İSMİ BİLE GEÇMEYEN METİN..."

Altı muhalefet partisi liderinin imzaladığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine değinen İnce, metinde Atatürk'ün isminin geçmediğini hatırlattı.

"BANA OY BÖLÜYORSUN DİYENLER YALANCI, KORKUYORLAR"

Bu mutabakatın yürüyeceğine inanmadığını ifade eden İnce, muhalefetin oylarını böldükleri eleştirisiyle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti: "Bunu söyleyenler matematik bilmeyenler. İkili bir sistem var, bir iktidar tarafı, bir de muhalefet. Ben Cumhur İttifakı'na geçmediğim sürece bu tarafta kalmış oluyorum. O zaman bölme olmaz. Biz muhalefet tarafında kaldığımız için oy bölmesi yok. Bunu söyleyen yalancılar korkuyorlar.