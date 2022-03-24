Mahkeme CHP’li Karaburun Belediyesi’nin ihale iptali skandalına ‘dur’ dedi

CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, geçtiğimiz yıl Ekim ayında İskele Mahallesi Alman Koyu mevkiinde mülkiyeti belediyeye ait 8 arsayı satışa çıkardı. Kıran kırana geçen açık artırma sonucu arsalar yeni sahiplerini buldu. Başkan Erdoğan, 128 adadaki 4 parselin satışını onaylarken her ne olduysa 94 adadaki 4 arsanın satışına onay vermedi. Ardından da tamamen şeffaf ortamda gerçekleşen 4 arsanın satışını iptal etti.

KAMU YARARI DEDİ AMA…

İptale gerekçe olarak da kamu yararı gösterildi. Erdoğan arsaların rayiç bedelinin altında alıcı bulduğunu öne sürdü. Erdoğan'ın inşaat emsal katsayısı daha yüksek olan arsaların satışını onaylarken diğerlerine göre inşaat yapma hakkı daha az olan arsaların satışını 'ucuza gitti' diyerek onaylamaması tartışmaları da beraberinde getirdi.



Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan

PEŞKEŞ İDDİASI

Başkan Erdoğan'ın iptal kararının şaibeli olduğunu öne süren vatandaşlar; "Madem kamu yararı söz konusu idi o zaman niye daha değerli olan 128 parseldeki arsaların satışı değil de inşaat izni daha az olan arsaların satışları iptal edildi?" diyerek arsaların belediye eli ile birilerine peşkeş çekileceğini iddia etti.

ARDARDA DAVALAR AÇILDI

Karaburun Belediyesi tarafından mağdur edildiklerini öne süren vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın tartışmalı kararını yargıya taşıdı. Satışı iptal edilen 98 adadaki iki parseli kıran kırana geçen açık artırma sonucunda almaya hak kazanan Rafi Baysal biri İzmir 4. diğeri de 5. İdare mahkemelerine işlemin iptali istemiyle dava açtı. İzmir 4. İdare Mahkemesi yaptığı değerlendirme sonucunda belediyenin ihalenin iptaline ilişkin kararının hukuksuz olduğuna kanaat getirdi.



İhalesini kazandığı arsayı satın alamayan mağdur Rafi Baysal

KARAR HUKUKSUZ

Mahkeme gerekçeli kararında Başkan Erdoğan'ın takdir yetkisini hukuka uygun şekilde kullanmadığına hükmetti. Ardından da 94 ada 2 parselle ilgili satışın iptaline ilişkin kararı iptal etti. 5. İdare Mahkemesine açılan dava ile ilgili hukuki sürecin ise devam ettiği öğrenildi.



İhalesi iptal edilen arsalara emsal gösterilen ilan

GÖZLER DİĞER DAVALARDA

Hukuksuz iptale karşı bir karar da İzmir 2. İdare Mahkemesinden geldi. İdare mahkemesi satışı iptal edilen 4 parselden birisini satın alan Tahir Hepgün'ün başvurusunu haklı bularak belediyenin iptal kararının yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. Şimdi tüm gözler hukuki süreci devam eden diğer davalara çevrildi.