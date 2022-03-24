Kripto FETÖ’cüler deşifre oldu

Ankara Emniyet
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin FETÖ'nün Kara Kuvvetleri
yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, ankesörlü hatlardan örgütün mahrem abileriyle bağlantıları ortaya çıkan 22 subay ve eski Kara Harp Okulu
öğrencisinden 18 şüpheli itirafçı oldu. İtirafçıların deşifre ettiği 257 kişi arasındaki 64 kişinin bugüne kadar hiçbir soruşturmada tespit edilmeyen kripto isimler olduğu belirlendi. 10 ilde 257 şüpheliye yönelik operasyonda gözaltına alınanlar arasında kamuda aktif çalışan sağlıkçılar da çıktı. Soruşturma birimleri, FETÖ üyesi askerlerin fotoğrafları üzerinden deşifre ettiği kişilerin kimlik tespitini ve çalıştığı kurumları da belirledi. Buna göre kimliği hiç deşifre olmayan 64 kişiden 7'sinin Sağlık Bakanlığı
'nda görev yaptığı öğrenildi. Aktif olarak çalışan 7 sağlık çalışanından birinin diş hekimi, birinin anestezi teknikeri, birinin acil tıp teknikeri, 3'ünün hemşire, birinin de eczacı olduğu ortaya çıktı. Deşifre edilenlerin bir bölümünün ise Sayıştay, Danıştay
, Emniyet, Milli Eğitim
, Jandarma
ve Kara Kuvvetleri gibi kurumlarda aktif çalıştığı bildirildi.
İTALYA'YA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN LIMANDA YAKALANDILAR
MERSİN'DE
haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ'cü Mersin Limanı'ndan İtalya'ya kaçmaya çalışırken yakalandı. Mersin Limanı içerisinde kırmızı hat olarak anılan bölgede, konteyner kapılarını açmaya çalışan S.G. ve F.Ç. adlı iki şüpheli, liman görevlileri tarafından yakalandı. İki şüpheli ile şüphelileri TIR dorsesinde gizlice limana sokan TIR şoförü Z.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin İtalya'ya gidecek olan yük gemileri aracılığı ile ülke dışına illegal yollardan çıkmaya çalıştıkları, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve kamu görevinden ihraç edilmiş oldukları tespit edildi. Olayı organize eden H.E. isimli şüpheli Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, bir kişi de Ankara'da gözaltına alındı. 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli, adli kontrol şartıyla ve yurtdışı yasağıyla, 1 şüpheli de ev hapsi ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı. Bekir COŞKUN /
SABAH