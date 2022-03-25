Abdulhamit Gül: Mevkiler, makamlar değil, ne yaptığınız önemlidir





'MAKAMLAR GELİR GEÇER'

Abdulhamit Gül, makam ve mevkilerin geçici olduğunu ifade ederek, asıl konunun memleket için neler yapıldığı olduğunu belirterek, "Mevkiler, makamlar gelir geçer. Ama en güzel makam, bu milletin ferdi olmak ve bu ailenin bir parçası olmaktır. Bu millete bugüne kadar olduğu gibi hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Nasıl bu zamana kadar hizmet ettiysek şimdi de bu şehrin, bu milletin bir evladı olarak gece gündüz gayretimizi artırarak hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Mevkiler, makamlar değil, ne yaptığınız önemlidir. Ne olduğunuz değil memleket için ne yaptığınız önemlidir. Bizler nerede olursak olalım memleketimizi daha da geliştirmek için bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti'nin milletle birlikte siyaset yürüttüğünü ve 2023 seçimlerinde de milletin takdirini kazanacağını söyleyen Gül, ''AK Parti milletle birlikte siyaset yapan bir harekettir. AK Parti tabelasını milletin astığı bir partidir. O yüzden millete sırtını dönmeden millete yüzünü daha fazla dönerek yoluna devam edecektir. Milleti ötekileştirmeden 84 milyonun oyuna talip olarak yolumuza devam edeceğiz. AK Parti'nin yolu demokrasi, özgürlükler, reformlar yoludur. 2023 seçimleri yaklaşıyor. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne planlarsa planlasın milletin tercihi milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Biz milletimiz için gayretimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.