Cezaevi yalanı elinde kaldı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu , Meclis'te basın toplantısı düzenleyip, "Cezaevlerinde hak ihlalleri devam ediyor" dedi. Van F Tipi Kapalı Cezaevi 'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder 'in ölümünün şüpheli olduğunu savundu. "Cenaze aracı bile verilmedi" ifadelerine yer verdi. Açıklama sonrası önce Van Valiliği ardından Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yayınladı. Açıklamalarda iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Terör suçlusu olan ve 22 yıl 2 ay infazı bulunan Can Güder isimli hükümlünün 22 Mart saat 09.48'de rahatsızlandığının bildirilmesi üzerine ambulansla semt polikliniğine derhal sevk edildiği belirtildi. Buna rağmen hastanın 10.53'te vefat ettiğine yer verildi. Açıklamada hükümlünün detaylı otopsi işleminde ise kalp damarında tıkanıklığın tespit edildiği ve ölümün kalp krizinden kaynaklandığının değerlendirildiğine yer verildi. Ayrıca hükümlünün ailesinin talebi olmadığı halde, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından cenazenin Hakkâri ili, Yüksekova ilçesine cenaze nakil aracı ile nakledildiği kaydedildi.