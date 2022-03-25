Semra Güzel için yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel
için harekete geçti. Başsavcılık, TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan ve "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan Güzel hakkında sulh ceza hâkimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti. Talebi yerinde gören hâkimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı. Adıyaman
'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora
'nın cep telefonunda HDP
Milletvekili Güzel ile fotoğrafları çıkmıştı. Terör kampında çekilmiş bu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı
'na gönderilmişti. TBMM Genel Kurulu
'ndaki oylama ile de Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Öte yandan, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'a "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.