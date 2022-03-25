Küstah paylaşıma verilen beraat kararı bozuldu

İZMİR
'İN çeşitli bölgelerindeki cami hoparlörlerinden "Çav Bella
" şarkısı çalınmasıyla ilgili ilk paylaşımı yapan CHP
İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir
hakkında verilen beraat kararı bozuldu. Beraat kararını eksik soruşturma ve eksik hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi
12. Ceza Dairesi, dosyanın yeniden incelenmesi için hükmü veren mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, Özdemir'in ezan sistemine korsan giriş yapan kişilerle bir bağlantısının olup olmadığının da araştırılmasını talep etti. İlker TURAK / SABAH