Parkı bilerek PKK sembolleriyle donattılar

İstanbul
'da Küçükçekmece Belediyesi
'nin çocuk parkını PKK sembolleriyle yenilemesine ilişkin davada, düzenlemeden sorumlu tutulan peyzaj mimarları Yüksel Pehlevan
ve Gülsüm Mağara
ile Küçükçekmece Belediyesi kontrol mühendisi Deniz Doğan Koca
hakkında verilen beraat kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından itiraz edildi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
'ne istinaf başvurusunda bulunan savcılık, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, beraat kararının bozulmasını talep etti. Savcının istinaf başvurusunda parkın, ihale evraklarındaki planın çok ötesinde, ihale şartnamesine aykırı olarak yapıldığına dikkat çekildi. Sosyal medya yazışmalarına ve beyanlarına bakıldığında ise sanıkların parkı bilerek PKK sembolleriyle donattığı vurgulandı.