Zincirleme usulsüzlükler için inceleme başlatıldı

Muğla
'nın Bodrum İlçesi
Belediyesi'ne, CHP'li Başkan Ahmet Aras
tarafından 12 gün önce görevden uzaklaştırılan belediye çalışanı O. K.'nın imar usulsüzlükleriyle ilgili ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Savcılığın talimatıyla, önceki akşam saatlerinde belediyeye gelen 40 kişilik polis ekibi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde yaklaşık 8 saat evrak incelemesi yaptı. Polis, detaylı inceleme için 30'a yakın klasöre el koydu. Eski belediye çalışanı O.K.'nın, çifte standart uygulanarak imar durumu verildiği, İmar Kanunu
'na aykırı hareket edilerek kotların yükseltildiği, personele baskı uygulanarak tarım arazilerinin kanuna aykırı şekilde yapı iznine açıldığı, bina çekme mesafelerine uyulmadığı, ÇED Raporu alınmadan inşaat ruhsatı verildiği iddialarında bulunduğu öğrenildi. Aydın
'daki şehit cenazesi için gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da, dönüşte gittiği Bodrum Havalimanı
'nda Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu
'ndan bilgi aldı.
Operasyonda şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı öğrenildi. Operasyon sırasında Belediye Başkanı Ahmet Aras, İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Turgay Kaya
ve İmar Müdürü Melike Yapıcı Topuz
'un da binada olduğu öğrenildi. Turgay Kaya'nın, daha önce Kadıköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde avukat olarak görev yaptığı belirlendi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü'nün de Kaya'ya bağlı olduğu öğrenildi.