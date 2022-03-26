Bakan Ersoy, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın davetlileriyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, mangal başında kebap pişirmesiyle ilgili de "Adana denilince akla kebap geliyor. Biraz ustadan sırlarını istedim, 'Sırları nedir, bana tüyolarını ver.' dedim ama tabii kasaptan başlayıp ızgaraya kadar sırrı ustada. Ustanın kaç yıllık deneyimi var. Önemli olan bu deneyimlerin gelecek nesillere aktarılarak kalıcı hale gelmesi, mümkünse Adana dışına taşınabilmesi." ifadelerini kullandı.