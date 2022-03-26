İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu
, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ünlü İslam âlimi ve sibernetiğin kurucusu olarak kabul edilen El Cezeri
'nin 13'üncü yüzyılda kaleme aldığı makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürüldüğü ve Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin yer aldığı "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"nin açılışına katıldı. Ukrayna
ve Suriye
'de ölen çocuklara dikkat çeken Soylu, "Hep birlikte dünyaya güçlü bir ses vermemiz lazım ve güçlü olmamız lazım. Yapacak çok işimiz var. Ama şu soruyu sormak isterdim. Bombaların altındaki Suriye, İran
, Irak
'ta çocuklar yıllarca sıkıntı altında kalmış, Afganistanlı çocukların hiç böyle bir şeyi düşünebilme kabiliyeti var mıdır? Ülkelerinden başka ülkelere gitmek zorunda kalan Ukraynalı çocukların böyle bir kabiliyeti var mıdır? Bir şey yapmaya çalışıyorlar dünyada. Lütfen bu tuzağa düşmeyelim. Nefreti, düşmanlığı artırmaya çalışıyorlar. Bizim yolumuz belli. Dünyayı bir iyilik dünyası haline getireceğiz ve orada ilmin, insanlara faydalı olmanın peşinden yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. Soylu, AFAD Birlik Müdürlüğü
, 10 il müdürü ve 1433 personelin katılımı ile yapılan arama-kurtarma tatbikatına katıldı.