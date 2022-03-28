Dink suikastının sanığı İskender yakalandı

Gazetecı Hrant Dink suikastında kullanılan silahı saklayan, faile cinayet için borç para veren ve cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen firari sanık Ahmet İskender, Kırgızistan
'da yakalanarak Türkiye
'ye getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü
'nün ilgili birimlerince Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ahmet İskender'in Kırgızistan'ın başkenti Bişkek
'te saklandığı tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Kırgızistan'daki Türkiye Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliği koordinesinde, Kırgızistan emniyet birimlerince düzenlenen operasyonda Ahmet İskender yakalandı. Ardından, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı personeli tarafından Türkiye'ye getirildi. Ahmet İskender'in yakalandıktan sonra, "Türk devletinden kaçamayacağımı anladım. Ülkeme dönmek istiyorum" dediği ileri sürüldü. Ahmet İskender'in üzerinde, kardeşi M.İ.'ye ait olan ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaport da ele geçirildi. Hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunan İskender, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, İstanbul
'daki Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.