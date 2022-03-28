Sedat Peker örgütü davasında 2. celse başladı

Firari sanık Sedat Peker yokluğunda devam eden davada 30 mağdur bulunurken Peker'in Çekmeköy'deki cinayete ilişkin ağırlaştırılmış müebbet, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme' ve 4 ayrı suçtan toplamda 392 yıl 4 aya kadar hapsi istenirken örgüt yöneticisi ve üyelerinin 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İLK CELSEDE 13 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz Aralık ayının son 3 günü görülen davanın ilk celsesinde 29 tutuklu sanığın savunmaları dinlenmiş, 3 günün sonunda duruşmayı sonlandıran mahkeme, 29 tutuklu sanıktan 13'ünün tahliyesini, 16'sının ise tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı ertelemişti.

SEDAT PEKER ÖRGÜTÜ DAVASINDA 2. CELSE

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 gün sürecek davanın 2. celsesi geniş güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bulunan konferans salonunda başladı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar katılırken müştekiler ve taraf avukatları da konferans salonunda yerini aldı.