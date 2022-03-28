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Giriş Tarihi: 28.3.2022 11:09 Son Güncelleme: 28.3.2022 11:11

Sedat Peker örgütü davasında 2. celse başladı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Sedat Peker örgütü davasında 2. celse başladı

Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik açılan davada 5 gün sürecek 2. celse İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Aralarında Peker'in de olduğu 29’u tutuklu 92 sanık için açılan davada sanıklar duruşmada hakim karşısına çıkmaya devam edecek.

Firari sanık Sedat Peker yokluğunda devam eden davada 30 mağdur bulunurken Peker'in Çekmeköy'deki cinayete ilişkin ağırlaştırılmış müebbet, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme' ve 4 ayrı suçtan toplamda 392 yıl 4 aya kadar hapsi istenirken örgüt yöneticisi ve üyelerinin 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İLK CELSEDE 13 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz Aralık ayının son 3 günü görülen davanın ilk celsesinde 29 tutuklu sanığın savunmaları dinlenmiş, 3 günün sonunda duruşmayı sonlandıran mahkeme, 29 tutuklu sanıktan 13'ünün tahliyesini, 16'sının ise tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı ertelemişti.

SEDAT PEKER ÖRGÜTÜ DAVASINDA 2. CELSE

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 gün sürecek davanın 2. celsesi geniş güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bulunan konferans salonunda başladı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar katılırken müştekiler ve taraf avukatları da konferans salonunda yerini aldı.

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Sedat Peker örgütü davasında 2. celse başladı
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