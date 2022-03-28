Ukraynalı yetimlere Türkiye kucak açtı

Ukrayna
'da savaşta kaçan 159'u yetim çocuk 26'sı bakım görevlisi toplam 185 kişiye Türkiye
kucak açtı. Niplon
kentinde bulunan yetimhanelerdeki çocukların tahliyesi için Ukraynalı yetkililer ile Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ve Göç İdaresi
'nin yaptığı görüşmeler sonrası, 159 yetim çocuk ve 26 bakım personelinin Türkiye'ye kabul edilmesi kararı alındı. Nipron kentinden 2.5 gün önce otobüslere bindirilen çocuklar ardından trenle Polonya
'ya götürüldü. Buradan da dün sabah uçağa bindirilen çocuklar, Antalya
'ya doğru yola çıktı. Saat 100. 00 sıralarında Antalya Havalimanı
'na inen uçaktaki çocukları, dış hatlar terminalinden Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar
, Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov ve diğer görevliler karşıladı. Büyük bir bölümü ilk kez yurdışına çıkan ve pasaportları olmayan çocuklar, Göç İdaresi yetkilileri tarafından tek tek kayıt altına alındı.
ÖLMEKTEN ÇOK KORKTUK
SERGE KRAVETS (8): Ukrayna'da iken her gün bomba ve uçak seslerinden çok korkuyorduk. Düşen füzeler her tarafı yakıp yıktı. Ölmekten çok korktuk. Kurtulduğumuz ve Antalya'ya geldiğimiz için kendimizi şanslı sayıyoruz. Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz"
ÇOK MUTLUYUZ
BOHDAN FLZL (7): Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz. Bir ay boyunca hep sığınaktaydık. Geceleri, bomba ve roket seslerinden uyanıp korkuyorduk. Artık Türkiye'de güvendeyiz. Ülkemi özleyeceğim. Ancak bakıcı teyzelerim bizimle geldiği için burada da sıkılmayacağım.
RÜYADA GİBİYİZ
LENA PEREVOZNA
(9): Savaş başladıktan sonra yetimhanede bomba seslerinden çok korktuk. Geceleri görevliler bizi sığınaklara indiriyordu. Burada da düzenli uyuyamıyorduk. Kaldığımız binalar yıkıldı. Türkiye'ye geldiğimiz için rüyada gibiyiz. Çok mutluyuz.
FIRST LADY'LERİN GÖRÜŞMESİ KAPIYI ARALADI
Başkan
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'in eşi Olena Zelenska, savaşın ilk günlerinde, Ukrayna'daki yetim çocukların durumunu görüştü. Zelenska, yetimhanelerdeki çocuklar için Türkiye'nin yardımını talep etti. Emine Erdoğan'ın girişimiyle de çocukların tahliyesi için harekete geçildi. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa, Türkiye'nin orada olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Her gün barışa erişmesi için dua ettiğimiz Ukrayna'daki savaş mağduru yetim çocukları ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum" dedi. ANKARA
BÜYÜKELÇİDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
YETİM
çocukları karşılayan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Yetimhanelerdeki ilk grup çocuklar geldi. Hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla burada bir otele yerleştireceğiz. İlk etapta otellerde kalacaklar. Savaş bitince Ukrayna'ya dönecekler. Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz. Bir ay boyunca hep sığınaktaydılar. Türkiye'de güvende ve mutlular. İkinci grubu da bekliyoruz. Rus ordusunun bombaladığı veya bombalayabileceği şehirlerden bin 500 yetim çocuk daha gelecek. Ukrayna'da savaş olduğu sürece daha çok çocuğu burada ağırlayabiliriz diye düşünüyorum. Umarım çocuklar yaşadıkları travmaları burada atlatır" dedi.
UKRAYNALI KIZ KARDEŞLER: BİZİ SAVAŞTAN KURTARDINIZ
DIŞİŞLERİ Bakanlığı ve Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin organizasyonu ile Ukrayna'dan tahliye edilenlerin, Edirne'nin Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişleri sürüyor. Türkiye'ye gelen ve gidecek yerleri olmayanlar ise Edirne'deki İl Göç İdaresi'nce hazırlanan misafirhanelerde konaklıyor. Kiev'den gelen kız kardeşler Bohdana Khyizhniak ile Yevheniia Khyizhniak, "Yaşadıklarımızın, düşmanımızın bile başına gelmesini istemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye gerçekten çok minnettarız, bizi orada savaşın içerisinden çıkarttılar. Türkiye olmasaydı bugün oradan çıkamazdık, orada kalırdık. Burada kendimizi güvende hissediyoruz" dedi.
ÇOCUKLARIN RESIMLERINDE MEZAR KAN VE SILAH VAR
ANTALYA Konyaaltı Belediyesi, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Ukraynalı ailelerin çocuklarına kurs merkezi açtı. Merkezde görevli psikolog İrina Chemadurova 'Çocuklar travmalarını resmediyorlar. Resimlerde mezar, kan ve silah var' dedi.