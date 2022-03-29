Haberler Gündem Haberleri Beyaz Saray’dan iki görevli ve İsrail Başbakanı pozitif çıktı
Giriş Tarihi: 29.3.2022

Beyaz Saray’dan iki görevli ve İsrail Başbakanı pozitif çıktı

Beyaz Saray’dan iki görevli ve İsrail Başbakanı pozitif çıktı
BEYAZ Saray sözcü yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'la katıldığı Avrupa turundan dönüşte Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Jean-Pierre, hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini açıkladı. Biden'la yakın temaslı olmadığını kaydeden Jean-Pierre, ABD Başkanı'na virüs bulaşma tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de birkaç gün önce koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Bennett Kovid'e yakalandı. Durumu iyi. Çalışmalarına ikamet ettiği yerden devam edecek" denildi. AA
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyaz Saray’dan iki görevli ve İsrail Başbakanı pozitif çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA