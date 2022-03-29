Beyaz Saray’dan iki görevli ve İsrail Başbakanı pozitif çıktı

BEYAZ Saray sözcü yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden
'la katıldığı Avrupa turundan dönüşte Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Jean-Pierre, hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini açıkladı. Biden'la yakın temaslı olmadığını kaydeden Jean-Pierre, ABD Başkanı'na virüs bulaşma tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
de birkaç gün önce koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett
'in de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Bennett Kovid'e yakalandı. Durumu iyi. Çalışmalarına ikamet ettiği yerden devam edecek" denildi. AA