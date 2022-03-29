Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.