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Giriş Tarihi: 29.3.2022 14:25

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DHA
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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