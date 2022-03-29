Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na Adana'da "Davanızı satmayacaksınız. Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet ettin. İhanet haini bulur" diyerek eleştiride bulunan esnaf Abdullah Önel, konuştu. Yaptığından pişman olmadığını dile getiren Önel, "Davutoğlu, 'Eğer bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün' demişti. Bende Cumhurbaşkanımıza yaptığı hainliği hatırlattım. Vatandaşlık görevi yaptım, pişman değilim" dedi.

ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi programa katılmak üzere geçtiğimiz pazartesi günü Adana'ya geldi. Davutoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığınca merkez Çukurova ilçesi Tellidere Mahallesi'nde düzenlenen açık hava mitingine katıldı. Ardından Davutoğlu, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü mahallesi Pazarlar Caddesi'ne giderek esnaf ziyaretinde bulundu. Burada ise tablada hurma ve pekmez satan 40 yaşındaki Abdullah Önel, Davutoğlu'na "Davanızı satmayacaksınız. Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet ettin. İhanet haini bulur" diyerek tepki gösterdi.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Yaptığı eleştiriden dolayı pişman olmadığını dile getiren Abdullah Önel, "Davutoğlu, 'Eğer bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün' demişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı hainliği hatırlattım. İsrail'e çalışıyorsunuz ve ihanet ediyorsunuz dedim. Davanızı satmayacaksınız, ihanet haini de vurur dedim. Cumhurbaşkanımız kendisine dışişleri bakanlığı ve başbakanlık görevleri verdi. Ancak o ihanet etti. Ben ona bunu hatırlattım. Vatandaşlık görevimi yaptım. O anda polis hazırdı ve görevini yaptı. Beni susturmaya çalıştılar ama başaramadılar. Ülkem, vatanım ve bayrağım için çalışıyorum. Ülkemi seviyorum" dedi.