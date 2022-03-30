FETÖ’nün infaz koruma memurları imamı ünlü mermerciye hapis cezası

Muğla'da faaliyet gösteren Koçar Mermer Sanayi şirketinin sahibi Muhammed Talha Koçar ve ağabeyi Muammer Koçar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma sonucunda, iki kardeş hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 11. duruşmasında karar çıktı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Muğla'da faaliyet gösteren infaz koruma memurlarını evinde toplayarak sohbet imamlığı yaptığı iddia edilen Muammer Koçak hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım ve yataklık' suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi. Ağabey Muammer Koçar hakkında ise beraat kararı verildi.



(Muhammed Talha Koçar)

GÜLEN TALİMAT VERDİ İŞADAMI PARA YATIRDI

Hakkında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Muhammet Talha Koçar'ın örgüt elebaşı Gülen'in talimatı üzerine 12 Eylül 2014'te Bank Asya'da hesap açtırdığı, hesaba birden fazla kez para yatırma işlemi gerçekleştirdiği iddia ediliyordu.

MASAK RAPORU DOSYADA

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından Koçar Mermer Sanayi şirketine ilişkin 25 Haziran 2018 tarihli bir inceleme raporu da dava dosyasında yer alıyordu. Raporda, iki kardeşin de çocuklarının örgüte müzahir eğitim kurumlarına gönderdiği, Muhammed Talha Koçar'ın kullandığı cep telefonuna ilişkin yapılan HTS analizinde örgüt soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılmış birden fazla kişiyle irtibatının bulunduğu ifade ediliyordu.

İNFAZ KORUMA MEMURLARINA ÖRGÜT TOPLANTISI

Muhammed Talha Koçar hakkında birden çok kişinin ifadesi vermişti. Gökhan Ercan verdiği ifadede, " Beni Talha Koçar isimli kişinin evine çağırdılar. Bu evde dini sohbetlerimiz oldu. Sohbetlere ben gittiğimde infaz koruma memuru olan Emre Güler de vardı. Talha Koçar beni birkaç kez aradı. Bu şahısların hepsi aradıklarında çok fazla ısrarcı oluyorlardı. Ben gelemiyorum dedikçe defalarca arıyorlardı" diyerek Koçar'ın sohbet imamlığı yaptığını dile getirmişti.