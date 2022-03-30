Halk plajı molozla doldu Adalar Belediyesi izledi

İstanbulluların havlularını serdiği, denize girdiği İndos Halk Plajı molozla doldu. Plajın 50 metre uzağındaki belediyenin zabıta karakolu olduğu görüldü. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve ekibinin göz yumduğu ve görmemezlikten geldiği çevre felaketi nedeniyle halk plajı kullanılamaz hale geldi. Sahil şeridinde demirli beton kaideleri, inşaat atıkları, molozlar ile Adaların en güzel adası olarak adlandırılan Burgazada'nın kötü hali vatandaşların kamerasına yansıdı.
Burgazadası'nda İndos Halk Plajında iş makineleriyle kayalıkların parçalandığını ve çelik iskele yapıldığını gören ada sakinlerinin ihbarı ve tepkileri üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri geçen Çarşamba bölgeye giderek inceleme ve tespitte bulundu.
Koruma bölgesinde yer alan Turgay C. adına kayıtlı ev için sözde KUDEB'ten onay alınıp Adalar Belediyesinden basit usul mesken tadilatı ve güçlendirme için ruhsat alındığı belirtildi. Ancak Derman tarafından yaptırılan inşaat çalışmalarının KUDEB'in verdiği izne aykırı olduğu tespit edildi.
Konutun Milli Emlak Müdürlüğüne bağlı halka açık plaj kısmında ise ruhsatta yer almayan alan açma ve iskele çalışması yürütüldüğü, kayaların iş makinaları ile oyularak 7-8 metre kot farkının merdiven yapılarak sıfırlanıp sahil kesiminin ruhsat sahibinin parseline katılmaya çalışıldığı tespit edildi.
Ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından sahilin Marmara Bölgesi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunması nedeniyle inşaat çalışmalarını durdurarak yasal işlem başlattı.
Ekipler tarafından faaliyetlerine son verilen inşaat faaliyetlerine ise Derman tarafından ilginç bir çözüm üretilerek inşaatın sahil kısmında gerilen yeşil tente ile çalışmaların gizlenmek istendiği görüldü.