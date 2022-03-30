Halk plajı molozla doldu Adalar Belediyesi izledi

Ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından sahilin Marmara Bölgesi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunması nedeniyle inşaat çalışmalarını durdurarak yasal işlem başlattı.

Ekipler tarafından faaliyetlerine son verilen inşaat faaliyetlerine ise Derman tarafından ilginç bir çözüm üretilerek inşaatın sahil kısmında gerilen yeşil tente ile çalışmaların gizlenmek istendiği görüldü.