Kayseri’de hipnozla işkence davasının avukatları FETÖ’den gözaltına alındı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 3 avukat gözaltına alındı. 2009 yılında 12'nci Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı'nda görev yaptıkları sırada resmi belgede tahrifat yaptıkları tespit edilen 3 astsubayın sorgularına girerek hipnozla konuşturmaya çalıştığı iddia edilen emekli Yarbay Gürol Doğan ile, Doğan'ı sorgulamaya katılması için çağıran Hava Kuvvetleri Savcısı Ahmet Zeki Üçok'un yargılandığı hipnoz davasında astsubayları savunan 3 avukata yönelik operasyon yapıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon da 3 avukat gözaltına alındı. FETÖ'nün mahrem yapılanmasında olduğu değerlendirilen 1 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

ALBAY VE YARBAY'I HİPNOZ VE İŞKENCEYLE SUÇLAMIŞLARDI

O dönem Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen hipnoz davasında davacı astsubaylar Ali Balta, Orhan Güleç ve İsmail Dağ, kendilerine hipnozla işkence yapılarak sorgulanmak istendiklerini iddia etmişti. 12'nci Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı'nda evrakta tahrifat yaptıkları iddiasıyla hipnoz ve işkenceyle konuşturmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan Gürol Doğan ile Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçok bu davadan ceza almıştı. Eski Hava Kuvvetleri Savcısı Ahmet Zeki Üçok 7 yıl 5 ay hapse mahkum edilirken, Yarbay Gürol Doğan'da yine 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

HAVA KUVVETLERİNİN ELEKTRONİK YAZIŞMA SİSTEMİNE SIZDILAR

Eski Hava Kuvvetleri Savcısı Ahmet Zeki Üçok, o dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığının elektronik yazışma sistemine sızdıkları için astsubaylar Ali Balta, Orhan Güleç ve İsmail Dağ hakkında soruşturma yürüttü. Soruşturma sırasında astsubaylar kendilerine hipnoz ve işkenceyle sorgulama yapıldığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. 2009 yılında FETÖ içerisinde yer aldıkları belirlenen üç astsubayı ise Kayseri ve Ankara Barosundan avukatlar savunmuştu. O dönem yaptıkları açıklamalarla gündem oluşturan avukatlar baroda düzenledikleri basın toplantısında asit kuyuları iddialarını da gündeme getirerek, dönemin Kayseri İl Jandarma Komutanını Albay Cemal Temizöz'ü de suçlamışlardı. FETÖ kumpası ile yargılandığı davada Ahmet Zeki Üçok, 7 yıl 5 ay hapis cezası almış, davanın Yargıtay'dan dönmesi üzerine yapılan son yargılamada ise delil yetersizliğinden beraat etmişti. Yarbay Gürol Doğan ise hipnozla işkence suçlamasıyla 5 cezaevinde kalmıştı.

FETÖ ELEBAŞININ AVUKATIDA DAVAYA KATILMIŞTI

Hipnoz davasında astsubayların avukatlarından olan ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in de avukatı Mustafa Dokumacı, dava sürecinde astsubayların fotoğrafını çeken gazetecileri gözaltına aldırmıştı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ABD'ye kaçan Mustafa Dokumacı, gazetecilerin fotoğraflarını çekerek tehditlerde bulunmuştu.