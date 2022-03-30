O CHP’li yönetici tutuklandı

Muğla
'ya bağlı Bodrum
Yalıkavak'ta trafikte ilerleme meselesi yüzünden tartıştıktan sonra evli ve iki çocuk annesi Sezin Tekinkaya
'yı (43) otomobiliyle takip ederek önce önünü kesen, ardından da darp eden CHP Muğla Gençlik
Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin
Yıldızhan tutuklandı.
İlk ifadesinin ardından serbest kalan Yıldızhan'ın, mağdur kadının vücudunda darba bağlı kırık olduğunun anlaşılmasının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeniden ifadesi alındıktan sonra tutuklandığı öğrenildi.