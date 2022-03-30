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Giriş Tarihi: 30.3.2022

O CHP’li yönetici tutuklandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
O CHP’li yönetici tutuklandı
Muğla'ya bağlı Bodrum Yalıkavak'ta trafikte ilerleme meselesi yüzünden tartıştıktan sonra evli ve iki çocuk annesi Sezin Tekinkaya'yı (43) otomobiliyle takip ederek önce önünü kesen, ardından da darp eden CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan tutuklandı.



İlk ifadesinin ardından serbest kalan Yıldızhan'ın, mağdur kadının vücudunda darba bağlı kırık olduğunun anlaşılmasının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeniden ifadesi alındıktan sonra tutuklandığı öğrenildi.

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O CHP’li yönetici tutuklandı
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