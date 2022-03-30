Türkiye tarihi bir rol üstlendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, dün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli özetle şunları söyledi:
2023 TARİHSEL KAVŞAK:
Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü olan 2023 Türkiye'nin kader ve karar yılı, aynı zamanda tarihsel kavşağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi
'ni itibarsızlaştırmaya, oy oranının iniş halinde olduğunu göstermeye çabalayan kim varsa 2023'te nal toplayacak, hayal kırıklığının pençesinde bozguna uğrayacaktır.
6 OKU KANDİL'E ASTILAR:
131 seçim bölgesinde CHP yönetiminin yakalandığı iflah olmaz hastalığını, 6 oku Kandil'in mağara girişine nasıl astığını detaylarıyla anlattık. Ramazan Bayramı'nı müteakip kalan diğer tüm ilçelerimizi heyetler halinde ziyaret edip aynı şevkle, aynı heyecanla, aynı azim ve inançla mücadelemizi sürdüreceğiz, bu suretle 2023 hedeflerimizi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
'ni, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları birer birer aktaracağız. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı
Türkiye'nin istikbal aydınlığı, istiklalinin güvenlik kilididir. Biz 2023 yılının haziran ayına kadar durmayacağız, durgunluk emaresi dahi göstermeyeceğiz.
YAZIK SİZE:
Daha önceki toplantılarını 6+1 formatında yapan partiler, şimdi Kuytulcuları da alarak sayıyı 6+2'ye çıkarmışlardır. Altı siyasi partinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride yine hiçbir şey yoktur. Altına imza attıkları metnin bir akıl tutulmasına, vahim bir çarpıklığa ve baştan ayağa tutarsızlığa çanak tuttuğu hakikaten belgelenmiştir. Yazık size, ayıp size..
GÜVENİLİR ÜLKE:
Türkiye, Rusya
ve Ukrayna
arasında barışın savunucusu, anlaşmanın ve uzlaşmanın arabulucusu olarak tarihi bir rol üstlenmiştir. Antalya
zirvesinden sonra, ateşkes ve barış arayışlarının İstanbul
'da yeni baştan ele alınacak olması bizleri ihtiyatlı bir yaklaşım içinde umutlandırmış, Türkiye'nin dengeli, tutarlı ve tarafsız politikalarıyla güvenilir bir ülke olduğunu tescillemiştir. Dileğimiz Putin ile Zelenski
'nin yüz yüze görüşmelerini en kısa zamanda İstanbul'da yapması, savaşı barışla düğümlemeleridir. İnanıyorum ki, dünyanın beklediği çözüme bir adım daha yaklaşılmıştır. Türkiye hakem ülke olarak kalıcı barışın hadimi olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.
CHP, TOPAL SİYASET AYAĞI:
Geçmişte orak çekiç flamasını sallayan, Rusya yanlısı olarak mangalda kül bırakmayan gedikli Marksist-Leninist ve sosyalistler bugün bir numaralı Amerikancı kesilmişlerdir. Ancak Türkiye'yi ve Türk milletini hayatta ağızlarına alamazlar, almaya da efendileri izin vermez. İşte CHP bunların topal siyaset ayağıdır.
TARIM KENTLERİ KURULMALI
TÜRKİYE'NİN üç ana başlık altında acil ve stratejik tedbirler alması milli bir zarurettir. Birinci stratejik tedbir olarak, gıda güvenliğinin tam ve eksiksiz sağlanması şarttır. Kırsal cazibe birimleri olan 'Tarım Kentleri' kurulmalıdır. İkinci stratejik tedbir olarak, enerji arz güvenliğinin temin ve takviye edilmesidir. Türkiye'nin enerji bağımlılığından kurtulması, uluslararası enerji piyasasının belirleyici aktörlerinden birisi haline gelmesi mümkündür. Üçüncü stratejik tedbir olarak, bazı mal ve hizmetlerin, yine bir kısım gıda ve diğer ürünlerin fiyatlarında görülen hormonlu artışlara karşı caydırıcı ve etkili önlemlerin sürdürülebilir mahiyette alınmasıdır. Stokçulardan, karaborsadan nemalanan, dini imanı para olan çıkarcılardan da mutlaka hesap sorulmalı, bunların yırtık yakalarından tutulmalıdır.