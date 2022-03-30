Yasa dışı silah satıcılarına dev operasyon... 64 çete üyesi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan bir çeteye İstanbul merkezli altı ilde operasyon düzenledi. İstanbul, Çanakkale, Şanlıurfa, Antalya, Kastamonu ve Rize'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.





70'i İstanbul'da olmak üzere toplamda 76 çete üyesi hakkında "Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak, Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokmak, İmal Etmek, Nakletmek ve Satmak" suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi.





Operasyonlarda 64 çete üyesi yakalandı. İki silah atölyesinin de aralarında bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda; 2'si kuru sıkı 40 ruhsatsız tabanca, altı av tüfeği, 64 şarjör, 164 mermi, üç tabanca çerçevesi, 90 namlu, 147 icra yayı, altı tabanca gövdesi ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.





Operasyon anları polis kameralarına yansırken, 12 firari çete üyesini yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.