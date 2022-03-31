Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı! Tokat Havalimanı’nda bir aylık rezervasyonlar doldu

Erhan Çelikgün de 10-12 yıldır Sivas, Kayseri, Samsun ve Amasya'daki havalimanlarını kullandığını anlatarak, "Buradan Kayseri'ye gitmek, zahmetli ve külfetliydi. Bunun için çok mutluyuz. Memleketimizin böyle bir havalimanına kavuşması, bizi bu denli rahat ettirmesi inanılmaz bir şey." değerlendirmesinde bulundu.