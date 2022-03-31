Kadın polise çarpan sürücü tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'nde Halk Caddesi üzerinde rutin trafik uygulaması yapan polis ekibinden, polis memuru Ezgi Gönül'ün dur ihtarına uymayan 20 AV 109 plakalı araç sürücüsü Mahir K., polis memuru Gönül'e çarparak yaklaşık 200 metre aracın kaputu üzerinde götürmüştü. Gönül'ün polis arkadaşları ve vatandaşların aracın önünü kesmesi ile duran araç sürücüsünü vatandaşların tekme, tokat dayağından yine polisler kurtarmıştı. Aracın kaput kısmından hafif yaralı olarak inen Ezgi Gönül, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış burada ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmişti.



SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınarak emniyete götürülen araç sürücüsü Mahir K. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkartılan Mahir K. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.