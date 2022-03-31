Mimarlar Odası’ndan PKK’nın TV kanalına skandal ödül! Savcılık harekete geçti

Şüpheliler, ödüllerin kurumlara değil doğal ve kültürel değerlerin korunması alanında Mimarlar Odası Ankara Şubesinin yaptığı çalışmaları haberleştiren gazetecilere verildiğini ifade ederken, JIN TV'nin terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunu ilk kez ifade alma aşamasında öğrendiklerini öne sürdüler. Yönetim kurulu olarak JIN TV ile irtibatları bulunmadığını, ödül alacak kişiyi yönetim kurulu üyeleri olarak belirlediklerini, Güler Yıldız Bastion ve kanal hakkında herhangi bir araştırma yapmadıklarını aktaran şüpheliler, geçmişte PKK'nın güdümünde yayın yapan herhangi bir kuruluşa ödül vermediklerini söyledi. İddianame, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.