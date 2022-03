"Sanayinin Yeşil Dönüşümü" tüm yönleriyle ele alındı

"ÖĞRENCİLERİ VE GENÇLERİ GÖRMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM"

"Sanayinin Yeşil Dönüşümü" başlıklı oturumda yeşil dönüşümde şirketlerin neler yapması gerektiği ve kamunun üstlenmesi gereken görev ve sorumluluklar değerlendirildi. Oturumun açılışını yapan Okan Müderrisoğlu, "Konunun önemine değer veren her isim bu teşekkürden fazlasıyla payını alıyor. Fuarda ve salonda, salonun dışında öğrencileri ve gençleri görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Konuştuğumuz konuların şimdiden ilgilerini çekmesi, her bir konuya bir şekilde girmeleri çok önemlidir. Bir grup turist balon turuna çıkarlar fırtınaya yakalanırlar ve rotalarını şaşırırlar epey bir mücadeleden sonra hava açar. Yerleşim yerine doğru balon alçalmaya başlarken, aşağıda takım elbiseli insanları görürler. Aşağıdakiler 'Balondasınız' derler. Yukardakiler 'Siz İktisatçı mısınız?' diye sorup söyledikleriniz doğru ama şu an bir işe yaramıyor derler. Söylediklerimizin bir işe yaramasını son derece önemsiyorum" ifadesini kullandı.

"CİDDİ KAYNAKLARIMIZ BULUNUYOR"

Avrupa Birliği (AB) tarafından alınan tedbirlerle ülkelerin karbon emisyonunu sıfıra indirme çalışmalarının hız kazandığına dikkati çeken Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, şunları kaydetti:

"Avrupa, çok önceden enerji yoğun işleri kendisinin doğusundaki ülkelere pasladı. Bizim ülkemizdeki birçok iş enerji yoğun işler haline geldi. Ülkemizin de çeşitli avantajları var. Yenilenebilir enerji bakımından ciddi kaynaklarımız bulunuyor. Bu kaynaklarımızı değerlendirmeye çalıyoruz. Ülkemizde hidroelektrik santralleri yapıldı, güneş enerjisine çok ciddi yatırımlar, çok sayıda rüzgâr türbinleri görebiliyoruz."

"DÜNYA KIRMIZI ALARM VERECEK NOKTAYA GELDİ"

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da bu zamana kadar dünyanın hor kullanıldığına dikkat çekti. Bahçıvan, şunları söyledi:

"Dünya kırmızı alarm verecek noktaya geldi. AB Yeşil Mutabakatı artık hiçbir toplumun bu konunun dışında kalamayacağının göstergesi. Mutabakata uymayanların geleceğin dünyasında yeri olmayacak. Sanayiciler olarak ileride rekabet edebilir hale gelmek için geleceğin tüketicilerinin görüşlerine dikkat etmemiz gerekir. Gelecek tüketici, bir ürünün çevreye ne kadar zarar verdiğini veya ne kadar az verdiğini tartarak o ürünü tüketecek. Bu tüketim maddelerini satacak noktalarda koyacakları ürünlerdeki dikkat edecekleri en temel nokta bu olacak."

"HEPİMİZİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR"



AB tarafından iklim değişikliğinin önüne geçmek, ekonominin çevreyle uyumlu büyümesini sağlamak için 2019 yılının aralık ayında AB Yeşil Mutabakatı'nın oluşturulduğuna dikkati çeken Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Söz konusu mutabakatla Avrupa kıtasının 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesiyle iklim nötr kıtası olması amaçlanıyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmasından dolayı Yeşil Mutabakat hepimizi yakından ilgilendiriyor." dedi.



"81 İLDE GERİ KAZANIM YAPABİLEN OSB'LER KURULMALI"



Yorgancılar, "Dünya ticareti Batıdan Doğu'ya dönüyor demiştim. Üretim gücü doğuya geçmeye başladı. Türkiye'nin de ürün çeşitliliği ve ürün yapabilme kabiliyeti çok. 81 ilde geri kazanım yapabilen organize sanayi bölgeleri kurulmasını hayal ediyorum. Bütün şehirlerin atıklarını belli merkezlerde toplayabilir." değerlendirmesinde bulundu.