Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’dan tepki: Ünlüleri İstanbul’da kesilen çınar ağaçlarında, duymadık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, bazı ünlülerin çevreyi, iklimi, ağaçları kullanarak gündem olmaya çalıştıklarını belirterek, "Aynı ünlüleri iptal edilen biyolojik arıtma tesisinde, İstanbul'da kesilen çınar ağaçlarında, duymadık!" dedi.

"ÜNLÜLERİ İPTAL EDİLEN BİYOLOJİK ARITMA TESİSİNDE, İSTANBUL'DA KESİLEN ÇINAR AĞAÇLARINDA DUYMADIK!"

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal paylaşım sitesi Twiitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu. "Çevre ve iklim cahili ünlüleri iklim elçisi yaparsanız, gürültü kirliliğini bilmeden gece yarısında yüksek sesli müzik ister" diyen Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "Çevreyi ve iklimi siyasete alet eder. İçindeki kini kusar. Üstüne ödül alır, para alır, alkış alır. Ne güzel dünya!.." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Birpınar, şunları söyledi:

Çevre ve iklimle ilgili hayatı boyunca hiçbir farkındalık üretmeyen çevreci tek bir eylemi olmayan çapsız bazı ünlüler çevreyi, iklimi, ağaçları kullanarak gündem olmaya çalışıyorlar. Aynı ünlüleri iptal edilen biyolojik arıtma tesisinde, İstanbul'da kesilen çınar ağaçlarında, duymadık!

EKREM İMAMOĞLU, 'TEMEL ATMAMA' ŞOVUYLA TESİSİ İPTAL ETMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" programı düzenlemişti Ekrem İmamoğlu, AK Partili önceki yönetim tarafından projesi onaylanan ve ihalesi tamamlanan tesisi "temel atmama" töreni yaparak iptal etmişti. İmamoğlu 1 milyar 525 milyon TL'lik maddi yükün bertaraf edildiğini iddia etmişti.. Törende konuşan Ekrem İmamoğlu, "Yanlış anlamayın, sizden öyle bir talebim yok- bu ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor" demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal etmesini şöyle anlatmıştı:

"Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok"

"GEREK YOK BÖYLE YATIRIMA. BÖYLE BİR ARITMA TESİSİNE GEREK YOK"

Ekrem İmamoğlu, 6 Kasım 2019 tarihinde yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. (Gülüyor) Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihaleye çıkılmış teklifler alınmış Silahtarağa'da bir hem de Eyüp Sultan'ın devamında ve ilçenin sınırları içerisinde, Haliç'in o güzel doğasının bütünleyen 130 bin metrekarelik alanı kapsayan, 70 bin metrekareye kısmı orman olan bir arazide bir arıtma tesisi… Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde. Bir katrilyondan bahsediyorum yani. Siz tabi sayıları daha iyi bilirsiniz. Arazi değeriyle beraber 1.5 milyarı aşan bir proje… Ekonomik sıkıntı bir kenara… Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Arkadaşlarıma araştırma yaptırıyorum. Birçok projeyi yapıyoruz. Buna da yaptık. Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok. Ne yazık ki yok. 1.5 milyar…

4 BİN 274 LİRA CEZA KESİLDİ

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Beşiktaş'taki tarihi 112 çınarı kesen İBB'ye 4 bin 274 lira idari para cezası kesti. Kesim işlemi için bölge müdürlüğüne haber bile verilmediği belirlendi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün, 6831 Sayılı Orman Kanunu'na aykırı eylemlerinden dolayı İBB'ye 4 bin 274 TL idari para cezası kestiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "İdare kayıtlarında yapılan incelemede ilgili yol kenarında bulunan çınar ağaçlarının kesilmesine ilişkin 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 116/b maddesi uyarınca idaremize haber verildiğine dair evrakın bulunmadığı, bahse konu çınar ağaçlarının kim ya da kimlerce kesildiğinin tespit edilmesi amacıyla yapılan araştırmada failler olay yerinde tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi..