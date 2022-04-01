Bildiriyi AB elçisine CHP’deki büyükelçi götürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, altı muhalefet partisinin ortak metnine ilişkin "Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi, bir Avrupa Birliği
büyükelçisine gönderip de redakte ettiremezsiniz" değerlendirmesinde bulundu. Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği
'nde Sivil Toplumla İlişkiler il müdürlerine yönelik eğitim toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP, DEVA Partisi
, Demokrat Parti
, Gelecek Partisi
, İYİ Parti
ve Saadet Partisi
'nin 28 Şubat
'ta paylaştığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem
'e ilişkin ortak metnin, yabancı büyükelçi tarafından redakte edildiği iddiasının hatırlatılması üzerine Soylu, siyasette devlet işinin ciddiyet gerektirdiğini belirtti. Soylu, "Kaç günden beri söylüyorum, devam ediyorum. İşin muhatabı bellidir. İşin muhatabı çıkacak, bunun cevabını verecek.
Aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi, bir Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip de redakte ettiremezsiniz. Bir şifre daha verdim" diye konuştu. Altı muhalefet partisi içerisindeki tüm partilerin bu durumu bilip bilmediğinin sorulması üzerine ise Soylu, "Diğer partiler sorsun, ben soruyorum. Onlar niye sormuyor? Onların en azından benim kadar, en azından sizin kadar bir merakı yok mu? Ama biliyorlardır gibime geliyor" ifadesini kullandı. Soylu, "Yasal süreç başlatılacak bir durum mu, bir soruşturma, suç duyurusu söz konusu olabilecek mi?" sorusuna da "Her şeyin cevabını bana soruyorsunuz. Bir şey daha söyledim, kendi yanındaki bir büyükelçiyi AB'den bir büyükelçiye... Kalkan yemeye gitmediler yalnız" yanıtını verdi.
KÖKLERİ DIŞARIDA
Soylu programdaki konuşmasında ise dünyada "hayır" ve "şer" olmak üzere, iki tip sivil toplumculuk anlayışının bulunduğunu vurgulayarak, "Türkiye
'ye söylüyorum, LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytulculuk, PKK'cılık, DHKPC'cilik, bunların önemli bölümü sivil toplumculuk adı altında geliştirilmektedir. Bunların her birinin kökü dışarıdadır" dedi.
İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İSİM O MU?
İçişleri Bakanı Soylu, mutabakat metnini AB büyükelçisine götüren "emekli büyükelçi milletvekilinin" adını vermedi. Ancak bu ismin, daha önce benzer girişimleriyle bilinen CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz
olduğu değerlendiriliyor. Çeviköz, ABD'de 3 Kasım seçimlerinin galibi ilan edilen Joe Biden yönetiminden AK Parti'ye karşı açıkça destek istemişti. Türkiye'yi sürekli dünyaya şikâyet eden Çeviköz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den, Suriye'den, Libya'dan çekilmesi gerektiğini açıklamış, Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarma operasyonu sırasında ise, "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ifade ediliyor" demişti. Dilhan DUMANOĞLU