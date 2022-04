Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, geçtiğimiz hafta köpeklerin açlıktan birbirini parçalayıp yediği görüntülerin yayınlanmasının ardından barınağı ziyaret eden Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, vahşet görüntülerinin komplo olabileceğini ileri sürdü. Gökhan olay günü yasaklı cinslere et atılmış olabileceğini iddia ederek, hayvanların refahını artırmak için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini söyledi.

Barınağı İyi Parti'li Belediye Meclis üyeleriyle birlikte ziyaret eden Başkan Gökhan "Hayvanlar için her türlü çabayı gösteriyoruz. Yemlik var, mama var. Aç kalmaları mümkün değil. Niye aç kalsınlar? Muhtemelen burada mama dışında onlara cazip gelecek bir et ya da benzeri bir şey atılmıştır. Siz girseniz size, biz girsek bize saldırırlar. Doğası gereği hayvanlar birbirine girmiş, maalesef can kaybı yaşanmış. Bizim suçumuz yok. Art niyet aramak yanlış." dedi.

TAHLİYEDE İKİNCİ VAHŞET

Belediye Başkanı Gökhan'ın, tam da bu ziyareti sırasında barınakta ikinci bir vahşet yaşandığı Çanakkale Morpati Derneği'nin, paylaşımıyla ortaya çıktı.

Korkunç skandal! CHP’li başkan Ülgür Gökhan barınağı gezerken köpekler birbirini yemiş | Video

Hayvan severleri ayağa kaldıran görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Veteriner Müdürlüğünün verdiği karar doğrultusunda barınakta bulunan 5 yasaklı ırkın farklı barınaklara sevk edilmesi sırasında yaşandığı iddia edilen görüntülerde araçtaki köpeklerin bir kısmının başka bir köpeğe saldırarak parçaladıkları görüldü.

Uyutulmayan köpeklerin yeni yerlerine gidene kadar birbirlerine saldırmaya devam ettikleri kan gölüne dönen araçla gözler önüne serdi.

PEMBE TABLO ÇİZEN GÖKHAN GÖRSÜN

Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki çerken, Çanakkale Morpati Derneği, videonun altına " Barınakta ölmeyenler yolda ölsün diye mi hepsini bir araca doldurup gönderdiniz. Bu canların akıttığı kanın sorumlusu kim? Tüm Türkiye görsün, tüm hayvanseverler bilsin. Akan kan dursun artık. Çanakkale'de hayvan katliamı var belediye personeli eliyle. Barınağa gidip pembe tablo çizen Ülgür Gökhan. Sesimize kulak verin" yazdı.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale Belediyesi'ne ait barınaktaki Pitbull cinsi köpeklerin birbirini yiyerek parçaladıkları anların, hayvansever Mehmet Keskin tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan ve hayvanseverleri ayağa kaldıran korkunç olayda yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpeğin parçalanan köpeği yediği görülürken, görüntüleri kayda alan hayvansever Mehmet Keskin "Bu köpekler, burada aç ve susuzluktan da birbirlerini yiyorlar. Sözde hayvan barınağı, üç tane kulübe koymuşlar. Burası barınak olabilir mi, burası hapishane. Bu hayvanların suçu ne?" diyerek tepki göstermişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin yayınlamasının ve sosyal medyada büyük tepki toplamasının ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri hakkında 'görevi ihmal' suçundan soruşturma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi de Sokak merkezde inceleme yaparak görevliler ve hayvansever Mehmet Keskin'in ifadesine başvurdu.

HAYVANSEVERLER İSYAN ETMİŞTİ

Çanakkale Mor Pati Derneği olayın ardından yaptığı açıklamada belediyeye büyük tepki gösterdi. Dernek Başkanı Emine Akın, "Gönüllü arkadaşımız, hayvanları ziyaret etmek için gittiğinde videolara da yansıyan o şok görüntülerle karşılaşıyor. Maalesef görüntülerden anladığımız üzere büyük bir kısmı yenmiş olan hayvan, en az 2 gün önce parçalanmış. Demek ki hayvanlara yemek bile verilmemiş. Gücü yettikleri hayvanları parçalayıp, yediklerine göre bu hayvanlar uzun süredir aç. Aç olmayan bir hayvan kendi türünü bu şekilde parçalayıp, yemez. Hayvanlar o şekilde atılmış ve kendi kaderine terk edilmiş. Bu görüntülere yansıyanların dışında eminim daha fazla can kaybı da vardır. Gözden ırak bir bölge olduğu için, insanların da uğrak yeri değil. Tepki göstermemek elde değil" dedi.