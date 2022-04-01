HSK’dan 2 yargı mensubuna ihraç

Karara göre, FETÖ'nün yargıdaki yapılanmasına ilişkin olarak bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan ve devam eden soruşturmalar ile açılan kamu davalarında hakim ve cumhuriyet savcılarının ifade, sorgu ve duruşma tutanakları, soruşturma ve kovuşturma sürecinde itirafta bulunan hakim ve cumhuriyet savcılarının ifadeleri incelendi. Alınan tanık beyanları ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından ilgililer hakkında verilen soruşturma izni kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler, HTS analizleri, Emniyet Genel Müdürlüğü analiz raporları, Bylock yazışma içerikleri ve ilgililerin yazılı savunmalarının değerlendirilmesi belirtilen kararda, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hilal Erkeş ve Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Osman Görgünoğlu'nun FETÖ iltisakı ve irtibatı nedeniyle meslekten çıkarılmalarına oy birliğiyle karar verildiği aktarıldı.