İstanbul Emniyeti'nde "Ara" atama! 4 ilçenin emniyet müdürü değişti

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde "Ara" atamalar yapıldı. Dört ilçenin emniyet müdürleri değiştirildi. Dört ilçenin eski emniyet müdürleri, sorumlu il emniyet müdür yardımcılığı görevlerine atandı. Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Recep Tepebaş, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı oldu. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Ercan Özmen, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcılığı görevine atandı. Tanık Koruma Şube Müdürü Ahmet Umutlu ise Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü oldu. İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Burak Bal, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı oldu.

İstanbul Emniyeti Eğitim Şube Müdürü olan Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü Şekip Akın, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü oldu. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur da Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü ve Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğü'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı oldu. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü Erdem Torlak; Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Şile İlçeleri'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı oldu. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine ise Hakan Demir atandı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü olan Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Demir de Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü oldu. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Çobanoğlu'nun ataması ise Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü olarak yapıldı.

BAZI İLÇELERİN MÜDÜR YARDIMCILARI DA DEĞİŞTİ

Pendik İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Özdemir, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müdür yardımcısı olarak atandı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Adnan Ayhan ise Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcılığı'na atandı. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı, Emniyet Amiri Numan Alpay da Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Emniyet Amiri Erkan Akgül ise Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. İstanbul Havalimanı Şube Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri Melih Yeğin ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.