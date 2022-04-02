30 ilçede dayanışma ağı... Talimat Bahçeli’den geldi!

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen MHP'nin TBMM Grubu Toplantısında Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından ifade edilen "dayanışma ve kardeşlik" çağrısına MHP İzmir il başkanlığı, otuz ilçe teşkilatı ve gönüllü kuruluşlarıyla birlikte katılıyor. İl Başkanı Veysel Şahin, "Zor günler yaşıyoruz. Kriz küresel mücadelemiz milli ve yerlidir. Dünya bir taraftan savaş ekonomisiyle, diğer taraftan salgın dolayısıyla bir taraftan bozulan tedarik zinciriyle ve şiddeti her geçen gün artan enerji darboğazıyla çalkalanıyor. Hiç şüphesiz bu durum da ülkelerin ekonomilerine olumsuz yönde etkiliyor. Biz bu krizi aşacağız aşarız. Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin ifade ettiği dayanışma ve kardeşlik zaten bizim genlerimizde olan, bizi biz yapan en önemli özelliğimizdir. Türk Milleti bütün zorlukları aşabilecek güçtedir. Bu zorluğu da aşacaktır." ifadelerini kullandı.

HEMŞEHRİMİZİN YANINDAYIZ

"Ramazan ayı boyunca İzmir genelinde tüm MHP ilçe teşkilatları kendilerine telefon veya sosyal medya ile ulaşan ihtiyaç sahiplerine yardımına koşacaktır" diyen MHP İzmir il Başkanı Veysel Şahin, "Tüm teşkilatlarımızla, gönüllü kuruluşlarımızla, hayır sever iş-adamları, esnaflar ve hemşehri derneklerimiz ve gönüllü dava arkadaşlarımızla birlikte bu kıymetli mağfiret ayını insanımızın hizmetinde geçireceğiz. Hiçbir insanımızı ayırmadan hepsinin yanında olacağız. Otu gün 24 saat hemşehrilerimizin hizmetindeyiz." açıklamasını yaptı.

İLÇE TEŞKİLATLARIMIZ HAZIR



"Geçtiğimiz yıllarda da aynı ruh ve gayretle hemşehrilerimizin yanında olan ilçe teşkilatlarımız yine hizmet için hazır halde bekliyor. İlçe Başkanlarımızın ve yöneticilerinin telefonları 24 saat açık. Her türlü ihtiyaç için arayabilirler." Diyerek sözlerini sürdüren Başkan Şahin, "Dava arkadaşlarımızın liderimizin izinde, hemşehrilerimize hizmet için kenetlenmeleri en büyük gurur kaynağımızdır. Umut ve dua ediyorum ki, bu güzel ayda bütün zorlukları birbirimize dayanarak, Milli şuurla kardeşlik hukukumuzu yaşatarak aşacağız." dedi.

KRİZ KÜRESEL MÜCADELEMİZ MİLLİDİR



İl Başkanı Veysel Şahin son olarak da, "Türk Milleti her türlü zorluğu yenmeye muktedirdir. Yenmiştir ve yenecektir. Kriz küresel fakat mücadelemiz millidir. Dünyanın yaşadığı ve ülkemizin de insanlarımızın da çokça etkilendiği bu ekonomik sıkıntıları hep birlikte aşacağız. Buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.