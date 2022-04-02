Bornova’da denetim komisyonu tespit etti: Belediye mülkünü babalarının malı gibi kullanmışlar

Yapılan denetimlerde CHP'den Bornova Belediye Meclis üyesi seçilen ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Hüseyin Ünal'ın belediye kanununda açık açık belirtilmiş olmasına rağmen yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde kendisine ait şirket aracılığı ile belediye şirketi Borbel'e ait araçlara bakım hizmeti karşılığında biri Ekim diğeri de Kasım 2021 olmak üzere 2 bin 401 liralık iki adet fatura kestiği ortaya çıktı. Ünal geçtiğimiz yıl da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denetim raporuna takılmıştı. Meclis üyelerinin belediye ile iş yapmaları yasa gereği mümkün değil iken Ünal'ın ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüklerinden ihale alıp iş yaptığı raporlara yansımıştı.
(CHP Lİ MECLİS ÜYESİ HÜSEYİN ÜNAL)
BİR KURUŞ PARA ÖDEMEMİŞLER
Elde edilen bulgular bunlarla da sınırlı kalmadı. Mülkiyeti Bornova Belediyesi'ne ait Dramalılar Köşkünün bahçesinde yer alan ve belediye şirketi BORBEL tarafından işletilmekte olan kafeteryada CHP ve İyi Parti İlçe başkanlıklarının defalarca toplantı ve etkinlik yapmalarına rağmen BORBEL'e kira bedeli olarak hiçbir ücret ödemedikleri tespit edildi.
(BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA İDUĞ VE CHP BORNOVA İLÇE BAŞKANI ERTÜRK ÇAPIN)
İLÇE BAŞKANI DAVALARIN ÇOĞUNU KAZANMIŞ
Denetim komisyonunda dikkat çeken diğer bir husus ise Bornova Belediyesine karşı açılan davalarda oldu. CHP'li belediyenin kaybettiği davaların önemli bir kısmında karşı tarafın avukatlığını mevcut CHP ilçe Başkanı Ertürk Çapın'ın yaptığı ortaya çıktı. CHP'li ilçe başkanı Çapın'ın CHP'li Bornova Belediyesine karşı açılan davalarda davacıların avukatlığını yapmış olması ve bu davaların büyük çoğunluğunu kazanmış olması rapora yansıyan diğer bir konu olarak dikkat çekti.
TESİSATI UNUTMUŞLAR
Yapılan denetimlerde Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Pınarbaşı'ndaki hayvan barınağında inşa edilen yapının halen daha faaliyete geçmediği belirlendi. Yapılan incelemede belediyenin binayı yaparken tesisat döşemeyi unuttuğu ortaya çıktı. AK Partili meclis üyeleri hazırladıkları raporda inşaatı bitmiş olmasına rağmen hizmete alınamayan bölümler nedeniyle aynı kafeste çok sayıda hayvanın sıkışık bir şekilde yaşamaya mahkum edildiği ifade edildi. Raporda ayrıca unutulan tesisatın döşenebilmesi için yapılan betonarme imalatların kırılacak olmasının kamu zararına neden olacağı da belirtildi.
YAYA YOLUNU KAPATMIŞ
Bir diğer tespit ise Bornova Büyük Park'ta dikkat çekti. Büyük Park Karşısında faaliyet gösteren ve CHP'li bir meclis üyesinin akrabası tarafından işletildiği öne sürülen bir kafenin yeşil alanı yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak gelir getirici faaliyetler için kullandığı tespit edildi. Vatandaşın yaya yolunu da kapatan işletmeye normal koşullarda para cezası kesilip hakkında tahliye işlemi başlatılması gerekirken belediyenin bu işlemleri yapmayıp işletme sahiplerinden işgaliye ücreti almayı tercih ettiği ifade edildi. Toplam 70 bulgudan oluşan rapor önceki gün gerçekleşen belediye meclis toplantısında okundu. Başkan İduğ'un raporda yer alan tespitlerle ilgili nasıl bir işlem yapacağı merak konusu oldu.