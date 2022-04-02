Bornova’da denetim komisyonu tespit etti: Belediye mülkünü babalarının malı gibi kullanmışlar

Yapılan denetimlerde CHP'den Bornova Belediye Meclis üyesi seçilen ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Hüseyin Ünal'ın belediye kanununda açık açık belirtilmiş olmasına rağmen yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde kendisine ait şirket aracılığı ile belediye şirketi Borbel'e ait araçlara bakım hizmeti karşılığında biri Ekim diğeri de Kasım 2021 olmak üzere 2 bin 401 liralık iki adet fatura kestiği ortaya çıktı. Ünal geçtiğimiz yıl da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denetim raporuna takılmıştı. Meclis üyelerinin belediye ile iş yapmaları yasa gereği mümkün değil iken Ünal'ın ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüklerinden ihale alıp iş yaptığı raporlara yansımıştı.



(CHP Lİ MECLİS ÜYESİ HÜSEYİN ÜNAL)

BİR KURUŞ PARA ÖDEMEMİŞLER

Elde edilen bulgular bunlarla da sınırlı kalmadı. Mülkiyeti Bornova Belediyesi'ne ait Dramalılar Köşkünün bahçesinde yer alan ve belediye şirketi BORBEL tarafından işletilmekte olan kafeteryada CHP ve İyi Parti İlçe başkanlıklarının defalarca toplantı ve etkinlik yapmalarına rağmen BORBEL'e kira bedeli olarak hiçbir ücret ödemedikleri tespit edildi.