CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan muhtarlara hakaret!

"Ancak TBMM CHP grup Başkanvekili Engin Özkoç muhtarlara; 'Siz sarayın muhtarlarısınız. Emri saraydan alıyorsunuz. Neden! Toplanıp yürüyüş yapmıyorsunuz! Neden saraydakine itaat ediyorsunuz' diyerek biz muhtarları alenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kışkırtma ve ayaklanmaya teşvik etmiştir."

"Konfederasyon başkanımızın bu üsluba tepkisinden sonra orayı terk etmiştir. Herkesin bildiği üzere şahsımın daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın doğrudan hedef gösterir açıklamaları bir kadın muhtar olarak son derece üzmüştür."