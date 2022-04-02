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Giriş Tarihi: 2.4.2022 16:18

Valilikten Sultanahmet Meydanı’ndaki Ramazan etkinliklerine ilişkin açıklama

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Valilikten Sultanahmet Meydanı’ndaki Ramazan etkinliklerine ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, İBB’nin Sultanahmet Meydanı’nda etkinlik düzenlenmesine izin verilmediğine yönelik iddialar üzerine basın açıklaması gerçekleştirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Diyanet Vakfı ‘Kitap ve Kültür Fuarı’ İBB ise konser, söyleşi, tiyatro stantları açmak için başvuruda bulundu” dedi. Her iki kurumun talebinin ise İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca meydanın daraltılacağı ve korunması gereken meydan olduğundan reddedildiğini aktarıldı.

İstanbul Valiliği, bazı yayın organlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Sultanahmet Meydanı'nda Ramazan etkinliği düzenlemesine izin verilmedi şeklindeki haberler sonrasında basın açıklamasında bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca Sultanahmet Meydanı'nda 2 Nisan-2 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ramazan Etkinlikleri gerçekleştirilmesinin planlandığı; bu kapsamda konser, söyleşi, tiyatro faaliyetleri için sahneler, atölye çalışmaları, yemek ve el sanatları ürünlerinin sergilenmesi amacıyla, stant ve dinlenme alanları kurulacağı belirtilerek, bu etkinlikler sırasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istenilmiştir" denildi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından da Sultanahmet Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca 'Kitap ve Kültür Fuarı' düzenleme talebinin iletildiği belirtilen açıklamanın devamında, "Konunun, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun görev ve yetki alanında bulunması nedeniyle her iki talep Valiliğimizce; İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletilmiştir." İfadelerine yer verildi.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun her iki kuruma da olumsuz yanıt verdiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurulun 26.02.2020 tarihinde aldığı 7346 sayılı karar ile Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilmesi istenen bu türden etkinliklerin; "Meydanın Dünya Kültürel Miras alanında bulunması, kurulacak stant ve sahnelerin meydan çevresindeki 1. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması nedeniyle uygun olmadığına karar verildiği, bu nedenle her iki talebin de değerlendirilemeyeceği" bildirilmiştir.

Valiliğimize gönderilen cevabi yazı, talepte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'na iletilmiş olup, bunun dışında Valiliğimizce alınmış herhangi bir yasaklama kararı söz konusu değildir.

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Valilikten Sultanahmet Meydanı’ndaki Ramazan etkinliklerine ilişkin açıklama
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