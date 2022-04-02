Suya kapılan Asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı

Samanlı Hudut Birliği'nde görevli asteğmenin cansız bedeni düştüğü yerden 2 kilometre uzaklıktaki mesafede ulaşıldı. Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in yapılacak otopsiden sonra törenle memleketi İzmir'e gönderileceği belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği'nin, Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in dengesini kaybedip Hacıbey Çayı'na düştüğü belirtildiği açıklamada şöyle denildi:



"31 Mart 2022 Perşembe günü saat 20:20 sıralarında 34. Hudut Tugay Komutanlığı Derecik Komutan Yardımcılığı Samanlı Tabur Komutanlığı tarafından icra edilen devriye faaliyeti esnasında Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen isimli askerimiz dengesini kaybedip Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolmuştur. Yapılan yoğun arama- tarama faaliyetleri sonucu 02 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 15:30 sıralarında Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşı bulunmuştur. Arama- tarama faaliyetleri AFAD, UMKE, Jandarma ve Emniyet birimlerimize ait toplam 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusu olmak üzere 323 personel ve vatandaşlarımızın desteği ile 1 itfaiye aracı, 1 kepçe, 1 ekskavatör ve 3 bot kullanılarak yapılmıştır. Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz