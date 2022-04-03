Ağaçları kesen İBB’ye tepkı: Kanser olunca insanı ölüme mi terk ediyoruz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını kesmesinin ardından Topkapı Panorama Parkı'ndaki 12 çınar ağacını da kesmesine İstanbul Çevre Konseyi ve Tüketici Konfederasyonu tepki gösterdi. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Bu ağaçları mantar, kanser, böcek bahaneleriyle kestiler. Üzerlerinde bulaşıcı var diye tabela koydular. Eğer bulaşıcı varsa ve diğer ağaçlara sıçrayacaksa bu ağacı kökünden almaları gerekiyordu. Ama sadece üzerinden kesmişler. Başka ağaçları da çeşitli sebeplerle kesecekleri görülüyor. İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Çağatay Seçkin'in istifasını ya da görevden alınmasını istiyoruz. Başka türlü bu skandallar bitmeyecek" dedi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da "Bunlar tedavi edilir, ilaçlanırdı. 'Böcek geldi, kanser oldu' diyorlar. Ben de diyorum ki, 'Verem oldu' de, bir de öyle kes. Kanser oldu diye insanları ölüme mi terk ediyoruz?" ifadelerini kullandı.