Alkışlar Acil Tıp Teknikeri Büşra’ya: Terk edilen bebeğe sütannelik yaptı

İstanbul Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı. Durmaz'ın şefkat dolu tavırları yürekleri ısıttı. Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz SABAH'a konuştu. Durmaz "Benim de 14 aylık Bade Mihriban adında bir kız çocuğum var. O bebeği Pendik'te boş bir arsada terk edilmiş olarak gördüğümde içim acıdı. Üstelik kimbilir kaç saattir açtı. Ben de onu kendi çocuğumun yerine koyup annelik içgüdüsüyle hemen göğsüme götürüp emzirdim. Artık onun sütannesiyim" dedi.Durmaz 11 yıldır acil tıp teknikeri olarak görev yaptığını söyleyerek "Pendik'te boş bir arsada terk edilmiş bir bebek olduğu yönünde ihbar aldık. Hemen harekete geçtik. Olay yerine gittiğimizde polis ekipleri oradaydı. Hemen bebeğin sağlık kontrollerini yaptık. Hayati tehlikesi yoktu. Daha 3 aylıktı. Emme refleksi çok fazlaydı. Kendi bebeğimi düşündüm. Tarif edilemez o an hissettiğim, çok güzel bir bebekti. O yüzden onunla ilgilenmek istedim. O an tek derdim onun karnını doyurabilmek, ihtiyaçlarını giderebilmekti. Emzirirken kendimi öz annesi gibi hissettim. O artık benim de kızım" diye konuştu.Olay yerine gittiğinde bebeğin boş arsada pusetin içinde olduğunu gördüğünü söyleyen Durmaz, "Onu bırakanlar yanına bir de biberonda inek sütü bırakmış. Bu kadar küçük bir bebeğe inek sütü verilmez. Anne sütü verilir. Sanırım bu da onun cildinde alerji yaratmış. Yüzündeki kızarıklıklar vardı. Onu hastaneye götürdükten sonra da bebeği hemen bırakamadım. Mesaim bittikten sonra yine koştum hastaneye onu görmek için. Benim kızımın adı Bade Mihriban. Güzel bebeğimizin adını da onu bulan kişi 'Nisan ayındayız, Nisan olsun' demiş. Ben de 'Nisa Mihriban olsun, kızımın adı gibi' dedim. Sonra da acil servisteki hemşirenin de soyadını bebeğe verdik. Adı Nisa Mihriban Yıldırım oldu. Yani onun hem sütannesi hem isim annesi oldum" dedi.Nisa Mihriban'ın daha sonra sosyal hizmet uzmanları tarafından Sosyal Hizmetler Kurumu'na yani devletin koruması altına alındığını söyleyen Durmaz, "Ondan ayrılmak o kadar zor geldi ki. Çok ağladım. Stresten yüzümde bir sürü sivilce çıktı. Anne olunca insan içgüdüsel olarak daha çok etkileniyor. Ama Nisa Mihriban ile bağımı hiç koparmayacağım. Eğer yuvada sütüme ihtiyaç duyarsa gidip onu hep emzireceğim sütannesi olarak. Zaten haftaya da mutlaka ziyaretine gideceğim" dedi.Bakan Koca paylaşımda, "Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu, Nisa Mihriban" ifadelerine yer verdi.BIRAKILDIĞINDA üzerinde hiçbir not olmayan bebek için hemşirelerle bir mektup yazdıklarını söyleyen Durmaz, "Belki büyüdüğünde kendinin nasıl bulunduğunu bilmek ister diye ambulansla seyir halindeyken ona bazı şeyler yazdım. Esirgeme Kurumu'na gittiğimizde aslında onu hiç bırakmak istemedim. Ben de çok yıprandım ve bu sebepten veremedim. Mektup bende kaldı. Ziyarete gideceğim inşallah o zaman kabul ederlerse mektubu bırakacağım" dedi.Büşra Durmaz, 2 yıl önce sınırda Yunanistan tarafından atılan gaz bombasına maruz kalan göçmenlere yardım elini uzatmış, nefes almakta güçlük çeken bebek ve çocuklara oksijen vermesi, çikolata dağıtmasıyla gönülleri fethetmişti.