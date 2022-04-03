Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Slovakya ile istişareler başlıyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Slovakya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreterleri Martin Klus ve Ingrid Brockova arasında 4 Nisan 2022 tarihinde Bratislava'da düzenlenecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, AB üyelik sürecimiz ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.