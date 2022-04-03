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Giriş Tarihi: 3.4.2022 22:46

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Slovakya ile istişareler başlıyor

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Slovakya ile istişareler başlıyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Slovakya arasındaki siyasi istişarelerin yarın Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenleneceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Slovakya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreterleri Martin Klus ve Ingrid Brockova arasında 4 Nisan 2022 tarihinde Bratislava'da düzenlenecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, AB üyelik sürecimiz ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Slovakya ile istişareler başlıyor
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