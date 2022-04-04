Başkan Türkyılmaz’ın 9 dönüm zeytinliği imara açıldı

Zeytinlik bahçeleriyle ünlü Mudanya'da, vasıf değişiklikleri yaparak yüzlerce zeytinlik araziyi arsaya çeviren ve 107 parselde, mahkeme kararlarına rağmen imar izni vererek zeytinliklerin yok olmasına neden olan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Bursalılara yine yalan söyledi.





Yaptığı zeytinlik katliamları sonrası doğaya duyarlılık algısı oluşturmak için partisi CHP'nin düzenlediği "zeytinime dokunma" eylemine ev sahipliği yapan ve en ön saflarda yer alan Türkyılmaz, SABAH'ın manşetten duyurduğu doğa katliamı haberine basın açıklaması yaparak cevap verdi ve "Tek bir zeytinliği bile imara açmadım" dedi.

KENDİ ZEYTİNLİĞİNE DE İMAR ÇIKTI

Mudanya'nın en değerli yerinde Erikli mevkiinde 9.5 dönümlük zeytinlik arazisinde kardeşleriyle birlikte hissesi olan Hayri Türkyılmaz, Mudanya'nın merkezinde kalan son zeytin ağaçlarına kıyacak mı merakla bekleniyor. Bazı müteahhitlerle buraya villa yapmak için görüşmeler gerçekleştirdiği ileri sürülen Başkan Türkyılmaz'ın "Zeytinime Dokunma" sözünü tutacak mı? Sorusunu sormaya başlayan Mudanyalılar, başkanın zeytin ağaçlarına kıymayacağını düşünüyor.

YALAN AÇIKLAMALARA TEPKİ



CHP'li Türkyılmaz'ın yaptığı basın açıklamasına tepki gösteren Mudanya Belediyesi Memleket Partili Meclis üyesi Mehmet Er çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkyılmaz'a, "İmar alanı içerisinde olan ve ortak olduğunuz bu arazide ruhsat alınıp inşaata başlandığında yüz yıllık bu zeytin ağaçlarına ne olacak? Diye sordu. Er, "Bu ağaçlar kesilirken "Zeytinime Dokunma" diye eylem yapan Belediye Başkanı'nın bu eyleme katılan yanındaki partilileri, bu zeytin ağaçlarının kesilmesini aynı duyarlılıkla protesto edecekler mi? O ağaçlarda yaşayan kuşlar ve böcekler için gözyaşı dökecekler mi? Dedi.

"ÖZEL İMAR İZNİ İLE AÇILDI"

Meclis üyesi Mehmet er açıklamasının devamında, "Bugün makamında basın açıklaması yaparak 8 yıldır bir karış araziyi bile imara açmadığını söyleyen Sayın Başkan' a soruyorum. 2014'ten beri 1/1000'lik planlarda bir değişiklik veya genişleme olmadığı halde, bunca konut, ticarethane ve apartman "özel imarla" zeytinlikler sökülerek yapılmadı mı? Bu inşaatların ruhsatlarına imzalarını atıp izin veren kim? Diye tepki gösterdi.