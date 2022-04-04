Gazeteci Seyhan: Kılıçdaroğlu samimiyse Çerçioğlu’na hesap sorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her görüşten gazetecinin özgürce yazabildiği, siyaset kurumunu rahatlıkla eleştirebildiği bir ortama, bir kültüre ihtiyacımız var" demesine karşın sözler havada kaldı. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin lafta kaldığını kanıtlarcasına eleştirilere tahammül edemeyince gazeteci Serhan Seyhan hakkında bugüne kadar 378 suç duyurusunda bulundu.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan şikayetlerden 370'i hakkında takipsizlik kararı verdi. Geri kalan 8 şikayetten 3'ü hakkında soruşturma hala devam ederken, 5 şikayet ise davaya dönüştü. Davaya dönüşen 4 şikayetten beraat eden Serhan Seyhan hakkında sadece bir davadan mahkumiyet kararı çıktı. Seyhan, Google'da bile bulunan FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun HTS kayıtlarını TV programında dile getirdiği için ceza aldı. Seyhan, yerel mahkeme kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.