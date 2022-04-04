Gazeteci Seyhan: Kılıçdaroğlu samimiyse Çerçioğlu’na hesap sorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her görüşten gazetecinin özgürce yazabildiği, siyaset kurumunu rahatlıkla eleştirebildiği bir ortama, bir kültüre ihtiyacımız var" demesine karşın sözler havada kaldı. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin lafta kaldığını kanıtlarcasına eleştirilere tahammül edemeyince gazeteci Serhan Seyhan hakkında bugüne kadar 378 suç duyurusunda bulundu.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan şikayetlerden 370'i hakkında takipsizlik kararı verdi. Geri kalan 8 şikayetten 3'ü hakkında soruşturma hala devam ederken, 5 şikayet ise davaya dönüştü. Davaya dönüşen 4 şikayetten beraat eden Serhan Seyhan hakkında sadece bir davadan mahkumiyet kararı çıktı. Seyhan, Google'da bile bulunan FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun HTS kayıtlarını TV programında dile getirdiği için ceza aldı. Seyhan, yerel mahkeme kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.
Serhan Seyhan
KILIÇDAROĞLU SAMİMİYSE ÇERÇİOĞLU'NDAN HESAP SORSUN
SABAH'a konuşan Serhan Seyhan, "CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Her görüşten gazetecinin özgürce yazabildiği, siyaset kurumunu rahatlıkla eleştirebildiği bir ortama, bir kültüre ihtiyacımız var" diyor. Bunu söyleyen Genel Başkanın partisinin Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu sırf yazılan, konuşulan ve iddialara cevap veremediği için yüzlerce suç duyurusunda bulunuyor. Samimiyse belediye başkanına hesap sorsun. Değilse halkı bu konular üzerinden maniple etmekten vazgeçsin. Çağrımdır. Kaldı ki suç duyurularının büyük bir çoğunluğundan takipsizlik kararı çıktı. Bu çağrımızın ispatı ve iddiaların delili niteliğinde olup önemle dikkate alınmasını talep ediyorum" diye konuştu.
ÇERÇİOĞLU ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL EDEMİYOR
Serhan Seyhan, "Ceza aldığım tek dosyada, Google'da açık kaynaklardan Çerçioğlu ile Karaaslan'ın HTS kayıtlarıyla ilgili elde ettiğim bilgileri TV programında dile getirdiğim için gizliliğin ihlalinden ceza aldım. Bu aldığım ceza bile haksızdı. Dosyayı istinafa taşıdım. Kemal Kılıçdaroğlu basın özgürlüğünden söz ederken, Özlem Çerçioğlu eleştiriye tahammül edemiyor. Basın özgürlüğü ayaklar altına alınıyor" dedi. Seyhan, "Yüzlerce suç duyurusu yapılmış fikir ve düşüncelerimizi beyan ettiğimiz TV programları köşe yazıları ve sosyal medya paylaşımları sebebiyle biri hariç hepsi kovuşturmaya yer yoktur kararı ve takipsizlik kararı verildi. Buna rağmen halen suç duyurularına devam edilerek görevini kötüye kullanma suçu işleniyor. Ayrıca şikayet hakkını kötüye kullanarak iftira suçu işliyor. Bugüne kadar tek bir cevap hakkı kullanmadı, bir tek tekzibi iddiaları yalanladığı açıklaması olmamasına rağmen sürekli suç duyurusu yaparak mobbing uygulamaya devam ediyor" dedi.