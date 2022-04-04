Ceza ve Tevkifevleri, HDP’li Gergerlioğlu’nun iddialarını yalanladı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Iğdır Cezaevinde bulunun PKK hükümlüsü ile ilgili olarak "Sinan Kaya hastaneye götürülmemiş, götürüldüğünde ırkçı saldırılara maruz kalmış!" ifadelerini kullandı.
Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin açıklamada bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü söz konusu iddiaları yalanladı. Hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarında meydana gelen acil ve riskli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilerek ambulans ile hastaneye sevk işlemi gerçekleştirildiği aktarılan açıkalamada, "Hükümlü ve tutukluların sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde; kurum reviri, kurum aile hekimliği, kampüs semt polikliniği, kampüs hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve adli psikiyatri hastanelerinde sağlanmaktadır" denildi.
SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILMIŞ
İddialarda yer alan hükümlünün sağlık kontrollerinin devamlı yapıldığı belirtilerek "Yapılan incelemeler neticesinde hükümlü Sinan Kaya'nın ceza infaz kurumuna alındığında yapılan ilk muayenesinde; adı geçenin organ nakli olduğunun anlaşılması üzerine, 9 Ağustos 2021'de Iğdır Devlet Hastanesi Dâhiliye Polikliniğine sevk edildiği, 28 Temmuz 2021-19 Mart 2022 tarihleri arasında 6 defa kurum revirinde görevli doktor tarafından muayenesinin yapıldığı ve kendisine ilaç reçete edildiği 28 Temmuz 2021 - 19 Mart 2022 tarihleri arasında 12 defa Iğdır Devlet Hastanesine ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin Nöroloji, Dâhiliye, Psikiyatri ve Acil Polikliniklerine sevk edildiği, tetkik, muayene ve tedavilerinin yapıldığı anlaşılmıştır. Ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü ve tutukluların sağlığa erişimlerinde son derece titiz davranılmakta, modern infaz anlayışı içerisinde ve insan haklarına saygılı bir biçimde sağlık hizmetleri yürütülmektedir. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik ve gerçek dışıdır" dedi.