Ceza ve Tevkifevleri, HDP’li Gergerlioğlu’nun iddialarını yalanladı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Iğdır Cezaevinde bulunun PKK hükümlüsü ile ilgili olarak "Sinan Kaya hastaneye götürülmemiş, götürüldüğünde ırkçı saldırılara maruz kalmış!" ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin açıklamada bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü söz konusu iddiaları yalanladı. Hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarında meydana gelen acil ve riskli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilerek ambulans ile hastaneye sevk işlemi gerçekleştirildiği aktarılan açıkalamada, "Hükümlü ve tutukluların sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde; kurum reviri, kurum aile hekimliği, kampüs semt polikliniği, kampüs hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve adli psikiyatri hastanelerinde sağlanmaktadır" denildi.