CHP’li Soyer konserler için belediye kasasından 5 milyon harcayacak

Geçtiğimiz yıl bünyesinde binlerce çalışan sebepsiz yere kent genelindeki heykelleri saydırmak için hizmet alımı ihalesine çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu sefer de konser ihalesine çıktı.
29 MARTTA SÖZLEŞME İMZALANDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Mart tarihinde gerçekleştirilen konser organizasyonunu 4 milyon 977 bin 750 lira bedelle Aysa Organizasyon kazandı. Yüklenici firma ile büyükşehir belediyesi arasında 29 Mart tarihinde sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşme uyarınca yüklenici firma şehir belediyesinin talebi doğrultusunda 25 Mart 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında büyükşehir belediyesinin belirleyeceği yerlerde 9'u yerel, 7'si ulusal sanatçılar olmak üzere toplamda 16 konser düzenlenecek. Kente konser vermeye gelen sanatçılar 4 ve 5 yıldızlı otellerde konaklayacak. Sanatçıların ulaşım ücretleri, konaklama yeme içme gibi diğerler de ihaleyi alan şirket tarafından karşılanacak.
HIZAL TEPKİ GÖSTERDİ
Tunç Soyer'in kötü yönetimi nedeniyle işçilerin ikramiyelerini dahi ödemekte zorluk çeken Büyükşehir Belediyesi'nin 5 milyon lira bedelle konser ihalesi yapması tepkileri de beraberinde getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal konuya ilişkin olarak SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi; "İzmir Büyükşehir Belediyesi birçok konuda tasarrufa gitmeye çalışıyor. Başta belediye çalışanlarının maaşları ve sosyal haklarını ödeme konusunda ciddi tasarruflar yapıyor. İzmir'de İzmirlilerin sorunlarını çözecek yatırımlarda ciddi tasarruflar yapıyor. Ve bunlara da ekonomik sıkıntıları mazeret olarak gösteriyor. Ancak ne var ki İzmir Büyükşehir Belediyesinde Tunç Soyer, İzmirlilere hiçbir faydası olmayan, hiçbir faydası dokunmayan ve neye hizmet ettiğini bilemediğimiz organizasyonlarda 3 yıl boyunca hiçbir şekilde tasarruf yapmadı, yapmamaya da devam ediyor. Bu ihale ile bir kez daha İzmir'in kamu kaynaklarının, İzmirlilerin paralarının İzmirliler için değil sırf Tunç Soyer'in PR ve reklam belediyeciliğinin devamı için harcandığını görüyoruz. Bu harcamaları Seferihisar Belediyesinde de görmüştük. Tunç Soyer'in 10 yıllık belediye başkanlığı sonunda Seferihisar Belediyesi batık bir belediye haline gelmişti. Ama ne yazık ki bu davranışlarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de devam ettiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesini de batık bir belediye halinde devredeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.