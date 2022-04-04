CHP’li Soyer konserler için belediye kasasından 5 milyon harcayacak

HIZAL TEPKİ GÖSTERDİ

Tunç Soyer'in kötü yönetimi nedeniyle işçilerin ikramiyelerini dahi ödemekte zorluk çeken Büyükşehir Belediyesi'nin 5 milyon lira bedelle konser ihalesi yapması tepkileri de beraberinde getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal konuya ilişkin olarak SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi; "İzmir Büyükşehir Belediyesi birçok konuda tasarrufa gitmeye çalışıyor. Başta belediye çalışanlarının maaşları ve sosyal haklarını ödeme konusunda ciddi tasarruflar yapıyor. İzmir'de İzmirlilerin sorunlarını çözecek yatırımlarda ciddi tasarruflar yapıyor. Ve bunlara da ekonomik sıkıntıları mazeret olarak gösteriyor. Ancak ne var ki İzmir Büyükşehir Belediyesinde Tunç Soyer, İzmirlilere hiçbir faydası olmayan, hiçbir faydası dokunmayan ve neye hizmet ettiğini bilemediğimiz organizasyonlarda 3 yıl boyunca hiçbir şekilde tasarruf yapmadı, yapmamaya da devam ediyor. Bu ihale ile bir kez daha İzmir'in kamu kaynaklarının, İzmirlilerin paralarının İzmirliler için değil sırf Tunç Soyer'in PR ve reklam belediyeciliğinin devamı için harcandığını görüyoruz. Bu harcamaları Seferihisar Belediyesinde de görmüştük. Tunç Soyer'in 10 yıllık belediye başkanlığı sonunda Seferihisar Belediyesi batık bir belediye haline gelmişti. Ama ne yazık ki bu davranışlarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de devam ettiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesini de batık bir belediye halinde devredeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.