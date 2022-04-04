Çocuk tesliminde yeni dönem!

Kırıkkale Gençlik Merkezi bünyesinde hizmete giren merkez, Kırıkkale Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülecek. İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir kararlarının çocuğun üstün yararı esas alınarak Adalet Bakanlığınca adliyelerde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yerine getirilmesi öngörüldü.

Uygulama ile bugüne kadar icra müdürlükleri tarafından yerine getirilen bu işlemlerin çocukların yararına dizayn edilen teslim mekanlarında uzmanlar veya rehber öğretmenler eşliğinde yerine getirilmesi ile birlikte boşanma süreci ve sonrasında yıpranan çocukların ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Zeynep Tekin, daha önce icra müdürlüklerince yürütülen "Çocuk Teslim ve Çocukla Kişisel İlişki" sürecinde birtakım değişikliklerin yapılması için gerekli planlamaların yapılarak bu hizmetin Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne geçtiğini söyledi.

Önceki uygulamada tarafların evine gidip alma şeklinde olduğunu ancak yeni uygulama ile şu anda tarafsız bir mekan oluşturulduğunu belirten Tekin, "Bu çocuk görüşme merkezleri çocuğun üstün yararı doğrultusunda çocuklar için düzenlendi ve bu merkez küçük yaş grubuna hitap edecek şeklinde düzenlenen bir merkez haline getirildi. Bu uygulama, ilk etapta 11 pilot ilde uygulanacak. Kırıkkale pilot illerden birisi. Bu kapsamda işleyişte de bir takım değişiklikler planlanıyor." dedi. Bu tür merkezlerde yapılan uygulamanın çocuğun üstün yararına olacağını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Bu anlamda bizim isteğimiz bunun bu merkezlere gelmeden tarafların kendi kendilerinin anlaşarak yapması. Ancak, bunun sağlanamaması durumunda böyle bir mekanizmanın devreye girmesi, çocuğun üstün yararı ve çocuğun örselenmemesi adına faydalı olacaktır. Hak sahibi tarafla anlaşma sağlayamadığı durumda velayet sahibi kişi ile yükümlü ile anlaşma sağlayamadığı durumda müdürlüğümüze başvuruda bulunacak. Bununla ilgili kayıt işlemleri oluşturulacak. Bu kapsamda yükümlüye ulaşılacak ve bütün teslim ya da kişisel ilişki işlemleri bu merkezde yürütülecek. Zaten Gençlik Merkezi belli bir yaş grubuna hitap eden bir merkez. Adliye daha resmi bir ortam. Çocukları etkileyen bir ortam. O yüzden biz çocuğun üstün yararı doğrultusunda adliye dışındaki ortamlarda olmasını istedik. Bu da koşullar açısından daha merkezi konumda olması ya da kurumun koşullarının iyi olması anlamında bu tarz merkezler seçildi. Kırıkkale'de gençlik merkezi seçildi. Buradaki odalar bu iş için düzenlendi. Çeşitli oyuncaklar, oyun alanları, oyun halısı, gelecek çocukların ya da gelecek ailelerin beklemelerine imkan tanıyacak yerler oluşturuldu. Çünkü kişisel ilişki sürecinde zaman zaman refakatli kişisel ilişki dediğimiz dönemler de olacak. Kısıtlı süre içinde görüşme sağlanıyor ve bu da uzman gözetiminde buralarda sağlanmış olacak."