Diyanet'ten 'lokanta' fetvası: "Yiyip içenlerin bunu açıktan yapmamaları uygundur"

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında lokantaların açık olmasında dinen bir sakınca olmadığını açıkladı.



'Ramazanda lokanta işletmek caiz midir?" şeklindeki soruyu cevaplandıran Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvası şöyle:

"Ramazan ayında hasta, yolcu vb. oruç tutmama ruhsatına sahip kimseler oruçlarını daha sonraki bir zamanda tutabilirler. Mazereti sebebiyle oruç tutamayanların yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ramazan ayında lokanta vb. yerlerin açık olmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca lokanta sahibi, oruç tutmayanların niçin oruç tutmadıklarını bilmek zorunda değildir. Fakat hem oruç tutanlara saygı için hem de yeni yetişmekte olan çocuk ve gençlerin, Ramazan gününde oruç tutulmayıp aleni yemek yenilmesinin olağan bir şey olduğu gibi bir izlenime kapılmamaları için mazeretli de olsa, yiyip içenlerin bunu açıktan yapmamaları uygun olur. Lokanta sahipleri de gerekli tedbirleri alarak böyle algılamalara fırsat vermemeye özen göstermelidirler."