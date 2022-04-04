İçişleri Bakanı Soylu, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde iftar yaptı

'BATAKLIĞI KURUTMAK İÇİN BÜYÜK BİR MÜCADELE ORTAYA KONULUYOR'

Bakan Soylu, iftar yemeğinin ardından yaptığı açıklamada, uyuşturcuyla mücadeleye ilişkin, "Bugün sabah güvenlik toplantısındaydık. Uyuşturucuyla öyle bir mücadele ortaya konuldu ki 15 Temmuz'da uyuşturucudan 35 bin kişi vardı cezaevinde, bugün 104 bin kişi var. Çocuklarımızı bu musibetten korumak için büyük bir mücadele ortaya koyan güvenlik güçlerimiz var, sizler varsınız. Bu dönemin özelliği şöyle bir farklı. Bu dönemde sadece suç ve suçluyla mücadele etmiyoruz. Bana göre Türk polis teşkilatının bu dönemini diğer dönemlerden ayırt edici özelliği, stratejisini, aklını, analizini, ortaya koyarak sadece sivrisineklerle uğraşmıyor, bataklığı kurutmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor" dedi.

Soylu, trafik, hırsızlık, aile içi şiddet gibi olayların 15 Temmuz öncesindeki rakamları ile günümüzdeki rakamlarını kıyaslayarak her alanda büyük bir başarı kaydedildiğini söyledi.