Mustafa Yeneroğlu AYM üyesi İrfan Fidan’a tazminat ödeyecek

Deva Partisi kurucu üyesi Mustafa Yeneroğlu, katıldığı bir televizyon programında Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu döneme dair bazı açıklamalarda bulundu. Yeneroğlu, Büyükada davası için İstanbul Adalet Sarayı'na gittiğinde o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan İrfan Fidan'ın kendisini odasına davet ettiğini belirterek "Biraz havadan sudan bahsettik. Orada büyük bir masa vardı. 'Mustafa Bey bu masayı görüyor musunuz' dediğinde 'Evet' dedim. İrfan Fidan, 'Devletin kaderi bu masada belirleniyor' dedi.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Konuşmasının devamında ''Bu kişiler kullanışlı kişiler'' ifadesini kullandı. Anayasa Mahkeme Üyesi İrfan Fidan kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Yeneroğlu'na manevi tazminat dava açtı.

YENEROĞLU TAZMİNAT ÖDEYECEK



Mahkeme, davanın kabulüne karar vererek Mustafa Yeneroğlu'nun Anayasa Mahkeme Üyesi İrfan Fidan'a 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararda, Yeneroğlu'nun programda sarf ettiği sözlerin sonucunda İrfan Fidan hakkında bir takım illegal davranışlarda bulunuluyormuş gibi bir izlenim yaratabileceği, yargı görevi üstlenmesine rağmen devlet ve siyaset ile ilgili konularda belli düşüncelere göre hareket ettiğine dair izlenime sebebiyet verebileceği anlaşıldığını belirtildi.

LEKELEME SINIRINI AŞTI

Gerekçeli kararda Yeneroğlu'nun İrfan Fidan hakkında söyledikleri ''Devletin kaderi bu masada belirleniyor'', ''Bu kişiler kullanışlı kişiler'' sözlerin lekeleme sınırlarını aştığı yer aldı.