SABAH dava dosyasına ulaştı! Telefonundan çatışma ve bayrak resimleri çıkmıştı

Independent Türkçe tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haberde; 22 yaşındaki E.T.'nin 'Ehl-i Sünnet' isimli Telegram kanalında paylaşılan bir linke tıklaması sonucunda 'İlim ve Kıtal' isimli Whatsapp grubuna üye olması sonucu kendisinin DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığına dikkat çekildi. E.T, söz konusu haberde kendisinin DEAŞ üyesi olmadığını ve suçsuz olduğunu iddia etti. SABAH, dava dosyasına ulaştı.

YAZIŞMALARDAN ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİ VE DEAŞ BAYRAKLARI ÇIKTI

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre E.T'nin kullanımında olan cep telefonu 'İlim ve Kıtal' isimli Whatsapp grubuna üyeydi. Telefon üzerinde yapılan incelemelerde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarına ait çatışma bölgelerinde bir kısım görüntülerin ve videoların çıktığı iddia edildi. 'Rotamız Alem-i İslam isimli Whatsapp grubu yazışmalarında ise DEAŞ'a ait bayrakların bulunduğu fotoğraflara rastlandığı öne sürüldü. E.T., mahkemedeki yaptığı savunmada DEAŞ üyesi olduğunu kabul etmeyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

WHATSAPP GRUBU DEAŞ'A AİT

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen gerekçeli karara göre, E.T.'nin DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarının bulunduğu iddia edilen 'İlim ve Kıtal' isimli Whatsapp grubuna üye olduğu, telefonundan çok sayıda DEAŞ mensuplarına ait görüntülere rastlandığı öne sürüldü. Mahkeme karar duruşmasında E.T. hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Hüküm İstinaf mahkemesi tarafından da onaylanarak Yargıtay'a gönderildi.