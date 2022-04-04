Şanlıurfa’da 4 Nisan provokasyonu

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için, doğum yeri olan Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'ne bağlı Ömerli Mahallesine gitmek isteyen, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis ve jandarma ekipleri tarafından izin verilmeyince gerginlik çıktı.

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan terörist başı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü yandaşları, 2004 yılından bu yana her yıl 4 Nisan'da tören düzenleyerek kutlamak istiyor. Şanlıurfa Valiliği terör örgütü yandaşlarının Halfeti'ye bağlı Ömerli Mahallesi'ne gidişlere her yıl olduğu gibi bu yıl da izin verilmeyeceğini duyurdu. İmralı'da hapis cezasını çeken Öcalan'ın doğum günü için polis ve jandarma ekipleri, Birecik ve Halfeti'de yoğun güvenlik önlemi aldı. 10 noktada bin personelin görevlendirildiği kentte, Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyenlerin geçişlerine izin verilmiyor. Özel hareket polislerinin zırhlı araçlarla önlem aldığı denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranıyor, içinde bulunanlar ise kimlik kontrolünden geçiriliyor.

23 yıldır İmralı'da hapis cezası çeken Abdullah Öcalan'ın 73'üncü yaş doğum günün kutlamak isteyen grup Birecik Otoban gişesinde durduruldu. Burada toplanan gruba polis Şanlıurfa Valiliğince kent merkezi ve ilçelerinde her türlü etkinlik ve toplanmalara izin verilmediği hatırlatılarak grubun dağılması istendi.

DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDP Sözcüsü Ebru Günay ve milletvekilleri de bulunduğu grup Öcalan'ın doğduğu Ömerli Mahallesine doğru gitme isteklerine karşılık polis izin vermeyince gerginlik büyüdü. Bunun üzerine polis ve jandarma ekiplerince çember altına alınan grup bölgeden uzaklaştırılması için kalkanlarla sürüklendi. Yaşanan gerginlikte polis kalkanlarına tekme ve yumruk atan grup yapılan son uyarı üzerine kısa bir basın açıklaması yaparak bölgeden ayrıldı.

Şanlıurfa Valiliği kent genelinde 8 Nisan'a kadar yürüyüş miting gibi etkinlikleri yasaklamıştı. Valilikten 25 Mart'ta yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü açık ve kapalı alan eylem/etkinlikleri (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.), diğer illerden katılımlarla birlikte, 25 Mart 2022 saat:00.01'den 08 Nisan 2022 saat:23.59'a kadar 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır.